Akhisarspor, Üstünlüğünü Koruyamadı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor
'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü.
Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 21 puanla son sırada geçti. Bu sezon dış sahada 12. maçını geride bırakan Ege
temsilcisi, deplasmanda sadece 4 puan aldı.
Dış sahada 6 maçtır galip gelemeyen ve sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, kalan 9 haftada ligde kalma mücadelesini sürdürecek.
Bu sezon daha önce Çaykur Rizespor
ve Bursaspor
karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor karşısında da üstünlüğünü koruyamadı ve haftayı puansız kapattı.
Akhisarspor, lige verilecek aradan önce 16 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa
'yı konuk edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:00 Kaynak: AA
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