Akhisarspor ve Menemenspor'un derdi gol - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor ve Menemenspor'un derdi gol - Son Dakika Spor

Akhisarspor ve Menemenspor'un derdi gol

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü karşı karşıya gelecek Akhisarspor ve Ekol Göz Menemenspor son haftalarda golü unuttu.

Akhisarspor ve Menemenspor'un derdi gol, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü karşı karşıya gelecek Akhisarspor ve Ekol Göz Menemenspor son haftalarda golü unuttu.

Ligde kötü günler geçiren iki Ege temsilcisinden Akhisarspor, son 6 maçını kazanamazken, bu karşılaşmalarda gol sevinci dahi yaşayamadı. Menemenspor ise 4 müsabakasında hem puan alamadı, hem de rakip fileleri havalandıramadı. Son olarak 14'üncü haftada İstanbulspor'u evinde 4-3 mağlup eden Akhisarspor, ardından oynadığı Balıkesirspor, Boluspor ve Adanaspor'la golsüz berabere kalıp, Keçiörengücü ile Bursaspor'a 1-0, Altınordu'ya da 2-0 mağlup oldu. Menemenspor ise son golünü 16'ncı haftada 2-1 yendiği Bursaspor'a karşı attı. O maçtan sonra düşüşe geçen İzmir ekibi, Altınordu ve Fatih Karagümrük'e 1-0, Giresunspor'a 3-0, Hatayspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Yaşadıkları kayıplarla önce Süper Lig ardından Play-Off potasından çıkan Akhisarspor ve Menemenspor pazartesi günü tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kötü gidişata dur diyeceklerini belirterek, taraftardan destek istedi. Menemenspor'un genç çalıştırıcısı Cenk Laleci de Akhisar'dan istedikleri sonucu alacaklarını iddia etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
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