Akhisarspor Vural'la gol oldu yağdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor Vural'la gol oldu yağdı - Son Dakika Spor

Akhisarspor Vural'la gol oldu yağdı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 6 maç üst üste gol dahi atamayan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı son 7 maçta 15 kez fileleri sarsmayı başardı.

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TFF 1'inci Lig'de 6 maç üst üste gol dahi atamayan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı son 7 maçta 15 kez fileleri sarsmayı başardı. Vural döneminde ilk maçta Altınordu karşısında suskun kalan Akhisar, ardından rakip filelere gol oldu yağdı. Yeşil-siyahlılar son 7 maçlık periyotta Hatayspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor'u 3-2, Eskişehirspor'u 2-1, Giresunspor'u 2-0 yenip Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor, son 7 maçta yalnız 2-0 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında gol atamadı. Bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle direkt Süper Lig yarışına yeniden ortak olan Akhisarspor'da Erhan ve Onur 4'er, Cikalleshi ve Bjarnason 3'er, Ergin ise 1 gol attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:55 Kaynak: DHA
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