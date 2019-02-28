Akhisarspor Yarı Finalde

Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa
'yı 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan yeşil-siyahlı ekip, yarı finale yükseldi ve Ümraniyespor'un rakibi oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Trezeguet'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Koita'nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Milan Lukac
meşin yuvarlağı kornere çeldi. 18. dakikada Josue'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Zeki Yavru
sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Zeki'nin pasında sol tarafta topu alan Barbosa, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1 37. dakikada sağ kanatta bulunan Veysel'in ara pasında Trezeguet ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Trezeguet'in son çizgiye inerek verdiği pasta içeride boşta olan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 72. dakikada İlhan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti. 74. dakikada sağ kanattan İlhan'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Koita'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Lukas meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 78. dakikada Josue'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden topu kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi. 84. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ tarafında top alan Serginho'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Mehmet Metin
xx, Murat Ergin Gözütok
xx Kasımpaşa: Ramazan x, Veysel xx, Josue Sa xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez x, Tarkan
Serbest x (Perica dk. 81 ?), Pavelka xx, Hajradinovic x (İlhan dk. 67 x), Khalili xx (Sadiku dk. 74 x), Trezeguet xx, Koita xx Yedekler: Eray, Scuffet, Veigneau, Özgür, Hasan, Uğurcan, Azad Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Akhisarspor: Milan Lukac xx, Zeki xx (Caner dk. 82 ?), Musa xx, Cocalic xx, Kadir x, Rotman xx, Serginho xxx, Regattin xx (Onur dk. 59 x), Josue xxx, Barbosa xx, Cikalleshi xx (Manu dk. 67 x) Yedekler: Halil, Gökmen, Bilal, Aykut, Sissoko, Göksu
, Bokila Teknik Sorumlu: Cem Kavçak Goller: Koita (dk. 37) (Kasımpaşa), Barbosa (dk. 18), Serginho (dk. 84) (Akhisarspor) Kırmızı kart: Manu (Maç bitimi) Sarı kartlar: Koita, Veysel, Pavelka, Ben Youssef, Karim Hafez (Kasımpasşa), Kadir, Josue, Musa (Akhisarspor)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)