Akhisarspor, yarın Boluspor'a konuk olacak

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşılaşacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede, hakem Hakan Ceylan düdük çalacak.
Ligde son 6 maçta 1 galibiyet ve 5 yenilgi alan Akhisarspor, 22 puanla düşme hattında bulunuyor. Deplasmanda çıktığı son 3 maçı da kaybeden yeşil-siyahlı ekip, düşme hattının hemen üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor.
Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, geçen sezon görev yaptığı Beypiliç Boluspor'u küme düşme hattının üzerinde tutmayı başarmıştı.
Son 2 müsabakasını kayıpsız geçen ve düşme hattıyla puan farkını 7'ye çıkaran Beypiliç Boluspor, haftaya 29 puanla 12. sırada girdi. Beypiliç Boluspor'da cezalı Marlinho yarınki maçta forma giyemeyecek.
Ligin ilk yarısındaki müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.
Kaynak: AA
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