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Akhisarspor yeni mucize peşinde

1 saat önce

Futbolda 2018 yılı içinde hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı kazandıktan sonra geçen sezon TFF 1'inci Lig'e düşmekten kurtulamayan Akhisarspor, yarın bir mucizeyi daha gerçekleştirmeye çalışacak.

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Futbolda 2018 yılı içinde hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı kazandıktan sonra geçen sezon TFF 1'inci Lig'e düşmekten kurtulamayan Akhisarspor, yarın bir mucizeyi daha gerçekleştirmeye çalışacak. Geçen sezon küme düşme acısı yaşamasına rağmen Türkiye Kupası'nda yine final oynayan yeşil-siyahlılar, finalde kendisini geçip kupayı kazandıktan sonra ligi de şampiyon tamamlayan Galatasaray'la TFF Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finali kazanan taraf sezona Süper Kupa'yla başlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazanan tarafı uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Akhisar, finalde üst üste ikinci kez Süper Kupa'ya uzanmaya çalışacak.
Dev rakibini 2018'de Türkiye Kupası'nın yarı finalinde elemeyi başaran Akhisarspor, geçen sezon kupa şampiyonu olarak 5 Ağustos 2018'de yine Süper Kupa finalinde rakip olduğu sarı-kırmızılıları normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılarla yendi. Akhisarspor, 15 Mayıs'taki son Türkiye Kupası finalinde ise Galatasaray'a öne geçmesine rağmen son anlarda 3-1 yenilmekten kurtulamadı. 1'inci Lig'de yer alacağı sezon öncesi kadrosunu Tolga Ünlü, Ergin Keleş, Elmar Bjarnason, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru, Erhan Çelenk ve Gökhan Değirmenci'yle güçlendiren Akhisar'da transfer yasağı nedeniyle lisans çıkarılamayan Ergin ve Uğur Arslan, finalde görev yapamayacak. Akhisar'ın finale Gökhan - Tolga (Vrsajevic), Alperen, Cocalic, Kadir, Eray, Rotman, Burhan, Aykut, Erhan, Onur 11'iyle çıkması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:34 Kaynak: DHA
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