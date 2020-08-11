Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor

TFF 1. Lig'de geçen sezon Süper Lig'e dönüş hedefini son hafta ve Play-Off'ta dramatik bir şekilde ıskalayan Akhisarspor, yeni sezon için antrenmanlara yarın başlayacak. Bir sezonluk ayrılığın ardından Yılmaz Vural'ın yerine yuvaya dönen teknik direktör Cem Kavçak önderliğinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanıp sahaya inecek yeşil-siyahlılarda kamp programı ise henüz tam netlik kazanmadı. Takımdaki yabancı oyuncuların önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönmesi, diğer yerli oyuncuların yarın tesislerde olması bekleniyor.

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