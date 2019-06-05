Son Dakika Haberleri: Akhisarspor yerlileri kadroda tutmak istiyor
Son Dakika Spor Haber

Akhisarspor yerlileri kadroda tutmak istiyor

27 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor'da yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu takımdan ayrılmayı isterken, yönetim yerli isimleri kadroda tutmak için kolları sıvadı.

Akhisarspor yerlileri kadroda tutmak istiyor, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor'da yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu takımdan ayrılmayı isterken, yönetim yerli isimleri kadroda tutmak için kolları sıvadı.
Kulüpteki geleceği belirsiz olan başkan Hüseyin Eryüksel'in vakit kaybetmeden sözleşmeleri sona eren  Kadir Keleş, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa ile masaya oturacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuları kaybetmek istemeyen kurmayların bayramdan hemen sonra iç transferi netleştireceği bildirildi. Akhisarspor'da teknik direktör konusu da muallakta kaldı. Başkan Eryüksel'in genç çalıştırıcı Cem Kavçak'la ilgili kesin kararını vermediği, alternatif çalıştırıcıları da gündemine aldığı belirtildi. Yeşil-siyahlılarda yerlilerden Fatih Öztürk, Güray Vural, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Aykut Çeviker'in isimleri birçok kulüple anılıyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:39 Kaynak: DHA
Mustafa Yumlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü Turizm Bakanı'nın eşi, Alişan'ı ti'ye alırken tepki çekti Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık! Galatasaray, Fernando Muslera'nın yedeğini buldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:06:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor yerlileri kadroda tutmak istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]