Son Dakika Haberleri: Akhisarspor yine fırsat tepti
Son Dakika Spor Akhisarspor yine fırsat tepti

Akhisarspor yine fırsat tepti

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Osmanlıspor yenilgisinin ardından evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor zirve yarışında yine büyük fırsat tepti.

Akhisarspor yine fırsat tepti, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Osmanlıspor yenilgisinin ardından evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor zirve yarışında yine büyük fırsat tepti. Lider Ümraniyespor'un Menemenspor'a yenildiği haftayı 2 puan kayıpla bitiren yeşil-siyahlılar ilk 2'ye girme şansını kaçırdı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak alınan beraberliğe rağmen oynanan futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi. Çok pozisyon ürettiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Sahamızda galibiyetle ayrılamadık ama çok isteyen, pozisyon üreten ve bunu sahaya çok iyi yansıtan bir takımımız vardı. Maç, başından sonuna kadar bizim üstünlüğümüz ile geçti. Çok fazla pozisyona girdik ama bir tanesini gole çevirebildik" dedi.

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nu da eleştiren Mehmet Altıparmak, "Hakem karşılaşmanın sonucuna çok etkili oldu. Öğretmenoğlu, çok tecrübeli olmasına rağmen formsuz ve kötü bir günündeydi. Net iki tane yüzde 100 penaltımızı es geçti. Maçın en kötüsü hakemlerdi. Belki onlara o şansı vermemeliydik ama hakemin de gördüğünü vermesi lazımdı. Yapacak bir şey yok artık bu maç geride kaldı. Bu uzun maratonda böyle maçları çok oynayacağız. Sezon sonunda gülen taraf olacağız" yorumunu yaptı.

Akhisarspor, gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda kozlarını paylaşıp milli araya girecek. Ege ekibinde 4'üncü sarı kartını gören sağ bek Vrsajevic ise cezalı duruma düştü.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!
Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı! Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:22:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor yine fırsat tepti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]