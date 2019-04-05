Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Yönetiminden Yeni Başkan Dutlulu'ya Ziyaret

Akhisarspor Yönetiminden Yeni Başkan Dutlulu'ya Ziyaret

17 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Ege temsilcisi Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Akhisar Belediye Başkanı olarak seçilen ve dün mazbatasını alarak göreve başlayan Besim Dutlulu'ya makamında ziyaret etti.

Akhisarspor Yönetiminden Yeni Başkan Dutlulu'ya Ziyaret, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Ege temsilcisi Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Akhisar Belediye Başkanı olarak seçilen ve dün mazbatasını alarak göreve başlayan Besim Dutlulu'ya makamında ziyaret etti.

CHP Belediye Meclis üyelerinin de tam kadro katıldığı ziyarette Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, takımın son durumu hakkında bilgiler verirken Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Eryüksel'e verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti. Takımın gidişatı ile ilgili ilerleyen zamanlarda tekrar toplantı yapılacağı vurgusu yapılırken, Besim Dutlulu'nun bugün saat 16.00'daki Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesislerindeki antrenmanı ziyaret edeceği bildirildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

Ege, Hüseyin Eryüksel, Besim Dutlulu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Urfalı Minikleri Konuşuyor: Duyduk ki Ali Koç'un Parası Azalmış Stephen Curry Gerçeği! Görmeden Atıyormuş İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'da Kazanacağı Ücret Fenerbahçe'ye 2 Yıldız Birden! Böyle Duyurdular
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:28:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Yönetiminden Yeni Başkan Dutlulu'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]