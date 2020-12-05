Akhisarspor zincir kırma peşinde

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybeden Akhisarspor, yarın zorlu Adana Demirspor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybeden Akhisarspor, yarın zorlu Adana Demirspor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek. Akhisarspor'da geçen hafta Ankaraspor önünde ikinci yarıda oyuna girip sakatlanan Hasan Ali, tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat oldu. Daha önce 3 kez çapraz bağlarından sakatlanıp yaklaşık 3 yılı futboldan uzak geçirmek zorunda kalan, bu sezon formasına kavuşan 20 yaşındaki futbolcunun 1.5 ay sonra sahalara dönebileceği açıklandı. Karşılaşma öncesi Akhisarspor 11 maçta 13 puan toplarken koronavirüs nedeniyle maçları ertelenen Adana Demirspor, 10 maçta 18 puan elde etti. Akhisar'ın ligde 9 Aralık'ta evinde oynaması gereken Adanaspor maçı da rakip takımdaki vakalar nedeniyle ertelenmişti.



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