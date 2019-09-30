Akhisarspor zirveye kuruldu

Süper Lig'de 7 yıl aralıksız yer alıp geçen sezon sonunda küme düşmenin acısını yaşayan Akhisarspor, şampiyonluk hedefiyle başladığı TFF 1'inci Lig'de farkını gösterdi. Süper Lig'e dönme hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan yeşil-siyahlılar, ilk 3 hafta tutuk bir görünüm sergiledikten sonra lige damga vurdu.

Son 3 maçını üst üste kazanmayı başaran Akhisar, 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunu devralırken rakiplerine de göz dağı verdi. Son maçta zirve yarışındaki rakiplerinden Fatih Karagümrük'ü deplasmanda ilk 28 dakika içinde bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başaran Akhisar'da futbolcular soyunma odasını tezahüratlarla inletti.

Karagümrük galibiyeti sonrası oyuncularını kutlayan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Önemli olan şimdi değil Mayıs ayı sonunda lider olmak" demeyi de ihmal etmedi. Altıparmak, "Uzun lig maratonunda böyle bir rakibe karşı deplasmanda galip gelmek önemli. Bu galibiyetle liderliği devralmak da çabalarımızın meyvesi oldu. Ancak biz şu anda değil Mayıs ayı sonunda zirvede olmayı önemsiyoruz. Çok değerli bir galibiyet aldık. İstikrarı ve kazanmayı devam ettirmek istiyoruz. Yanımızda olan bütün Akhisar halkına teşekkür ediyoruz" dedi. Taha ve Çekdar'ın sakatlığının sürdüğü, Kadir, Onur ve Eray'ın iyileştiği Akhisarspor, ligde cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak.

İSTENMEYEN KAHRAMAN CİKALLESHİ

Akhisarspor'da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sokol Cikalleshi, aylar süren ayrılığın ardından takıma dönerek 3'te 3 yapılan son 3 maçın kahramanı oldu. Küme düştükten sonra yönetime Süper Lig'deki bir kulüpte forma giymek istediğini söyleyince kadro dışı bırakılan Arnavut golcü bütün hazırlık ve kamp dönemiyle ligin ilk 3 maçında takımdan ayrı çalıştı. Hiç forma giymemesine rağmen ülkesinin milli takımına davet edilen Cikalleshi, transfer dönemi kapandıktan sonra kulüp bulamayınca ücretinde indirim yapmayı da kabul ederek takımda kaldı.

Maç ve antrenman eksiğine rağmen Arnavutluk Milli Takımı'nda Fransa ve İzlanda maçlarında gol kaydederek dikkat çeken Cikalleshi, Hadzic'in sakatlığıyla Akhisarspor'a dönüşünde bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Ligde de Menemenspor'a karşı 1-0 kazanılan maçın tek golünü atan forvet, geçen hafta 3-1'lik Hatayspor galibiyetini de boş geçmedi. 3-2 kazanılan son Karagümrük galibiyetine de 2 golle katkı veren Cikalleshi, 3 maçta 4 golle yıldızlaşıp takımını liderliğe taşıdı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, Cikalleshi'nin takıma çabuk uyum sağlayıp katkı verdiğini söyledi.

- İzmir