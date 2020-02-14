Akhisarspor zor deplasmanda - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor zor deplasmanda - Son Dakika Spor

Akhisarspor zor deplasmanda

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 7 haftadır galibiyete hasret kalan Akhisarspor, yarın lider Hatayspor deplasmanında ilk 2 yarışında son kozlarından birini oynayacak.

Akhisarspor zor deplasmanda, System.String[]

TFF 1. Lig'de 7 haftadır galibiyete hasret kalan Akhisarspor, yarın lider Hatayspor deplasmanında ilk 2 yarışında son kozlarından birini oynayacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlama düdüğü çalacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Konuk Akhisarspor'da sakatlıkları süren Taha, Hasan Ali ile geçen hafta cezalı duruma düşen Burhan, Muhammet Reis ve Alperen görev yapamayacak.

Ligde Akhisar üst üste puan kayıplarına rağmen 29 puanla Play-Off hattında bulunuyor. Hatayspor ise topladığı 42 puanla aylardır zirveden inmedi. Ev sahibi ekip iç sahada bu sezon çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken rakiplerine hiç yenilmedi. Her maçı kazanmak için oynadıklarını söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Hatay'da yeni bir sayfa açacaklarını belirtti.

AKHİSARSPOR

"Gökhan - Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan (Kadir), Musa Nizam, Tolga, Rotman, Onur, Çekdar, Ergin, Cikalleshi"


Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çağrı: Karar tekrar gözden geçirilsin Sivassporlu taraftarlar, TFF ve MHK'ye gözlük ve büyüteç gönderdiler Arda Turan'dan Urawa Reds açıklaması: Kimseyle görüşme yapmadım

Son Dakika Haberleri
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:07:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor zor deplasmanda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]