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Akhisarspor zorlu seride

49 dakika önce

Ligde 4. hafta mücadelesinde kendisi gibi 4 puanı bulunan Menemenspor'a konuk olacak Akhisar, 5. haftada 7 puanla zirve yarışının iddialı takımlarından Hatayspor'la evinde karşılaşacak.

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Ligde 4. hafta mücadelesinde kendisi gibi 4 puanı bulunan Menemenspor'a konuk olacak Akhisar, 5. haftada 7 puanla zirve yarışının iddialı takımlarından Hatayspor'la evinde karşılaşacak. Hatay karşılaşmasından sonra yine 3 haftada 7 puan toplayan Fatih Karagümrük'le dış sahada oynayacak Akhisar, ardından Giresunspor'u ağırlayıp yine milli araya girecek.


Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, sezonun ilk 3 maçında sergilediklerini futbolun iyi ve ümit verici ancak skorların kötü olduğunu söyledi. Altıparmak, "Ligin zorlu olacağı ortaya çıktı. Örneğin 3. haftada oynanan 9 maçın 5'i berabere bitti. Ligde bizim gibi 4 puanlı 6 takım bulunuyor. Haftaya Menemen deplasmanına eksiklerimizi kapatmış olarak gideceğiz. Kadromuza iyi oyuncular kattık. Önümüzdeki maçlarda gerçek gücümüzü göstererek Akhisarspor'un Süper Lig takımı olduğunu kanıtlayacağız" dedi.


Fatih Karagümrük, Giresunspor, Hatayspor, Akhisar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:40 
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