Son Dakika Haberleri: Akhisarspor, Ztk'da Yarı Finale Yükseldi

Akhisarspor, Ztk'da Yarı Finale Yükseldi

30 dakika önce

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin GözütokKASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest (Dk.81 Perica), Pavelka, Hajradinovic (Dk.67 İlhan), Khalili (Dk. 74 Sadiku), Trezeguet, KoitaAkhisarspor: Milan Lukac, Zeki (Dk.

Akhisarspor, Ztk'da Yarı Finale Yükseldi, System.String[]


STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest (Dk.81 Perica), Pavelka, Hajradinovic (Dk.67 İlhan), Khalili (Dk. 74 Sadiku), Trezeguet, Koita

Akhisarspor: Milan Lukac, Zeki (Dk.82 Caner), Musa, Cocalic, Kadir, Rotman, Serginho, Regattin (Dk.59 Onur), Josue, Barbosa, Cikalleshi (Dk.67 Manu)

GOLLER: Dk.37 Koita (Kasımpaşa) - Dk.18 Barbosa, Dk.84 Serginho (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Koita, Veysel, Pavelka, Ben Youssef (Kasımpasşa) - Kadir, Josue, Musa (Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. Turda ilk maçı 3-1 kazanan Akhisarspor, yarı finalde Ümraniyespor'un rakibi oldu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:11 Kaynak: DHA

Mehmet Metin, Arda Kardeşler, Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Spor
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