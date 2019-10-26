Son Dakika Haberleri: Akhisarsporlu 4 oyuncu, eski takımları Osmanlıspor'a rakip olacak!
Son Dakika Spor Akhisarsporlu 4 oyuncu, eski takımları Osmanlıspor'a rakip olacak!

Akhisarsporlu 4 oyuncu, eski takımları Osmanlıspor'a rakip olacak!

1 saat önce

Yeşil-siyahlılar, bir dönem Osmanlıspor forması giyen golcü Cikalleshi, kanat oyuncusu Burhan, sağ bek Vrsajevic ve orta saha Muhammet Reis gibi kozlarıyla Ankara'da sahaya çıkacak.

Akhisarsporlu 4 oyuncu, eski takımları Osmanlıspor'a rakip olacak!, System.String[]

Yeşil-siyahlılar, bir dönem Osmanlıspor forması giyen golcü Cikalleshi, kanat oyuncusu Burhan, sağ bek Vrsajevic ve orta saha Muhammet Reis gibi kozlarıyla Ankara'da sahaya çıkacak.


Akhisarspor'da 5 maçta attığı 4 golle takımın en önemli hücum ayaklarından biri olan Arnavut forvet Cikalleshi, 2017-2018'de Osmanlıspor formasıyla Süper Lig'de mücadele etti. O sezon Osmanlıspor'la küme düşme üzüntüsü yaşayan oyuncu, ertesi sene Ankara ekibinde 1'inci Lig'de sadece 1 maça çıkıp Göztepe'ye transfer oldu.


Cikalleshi gibi Akhisarspor'da 4 gol atan Burhan Eşer de geçen sezon Osmanlıspor'da top koşturdu. Başkent temsilcisiyle Play-Off oynayan 34 yaşındaki futbolcu 32 maça çıkıp 7 gol attı.


Vrsajevic ise tam 3 sezon Osmanlıspor forması giydi. Ankara'ya 2015-2016 sezonunda gelen Boşnak futbolcu, burada oldukça istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.


Muhammet Reis ise Osmanlıspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. 2014-2015'te Osmanlıspor formasını giyen deneyimli orta saha 32 karşılaşmada 15 gol atıp başarıda çok önemli pay sahibi oldu.


Muhammet Reis, Osmanlıspor, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:14 
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