Akhisarsporlu Bjarnason, Bursaspor maçında yok

TFF 1. Lig'de pazar günü Bursaspor deplasmanında terleyecek Akhisarspor'da İzlandalı orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason'un forma giyemeyeceği açıklandı. Geçen hafta iç sahada 1-0 galibiyetle sonuçlanan Adanaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak 58. dakikada yerini Çekdar'a bırakmak zorunda kalan tecrübeli futbolcu bu hafta kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Boşnak stoper Edin Cocalic'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

İlk hafta aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu dile getiren teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Lige iyi başlamak önemli, çünkü ilk haftalar her zaman zor olur. Bu zor bölümü kazasız belasız atlatmak önemli. Bu yüzden Bursaspor maçı da hedef maçlarımızdan bir tanesi. Çok koşan, mücadele eden iyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar kadar koştuğumuzda kalitemiz ortaya çıkacak. İnşallah 3 puan alıp evimize mutlu dönmek istiyoruz" diye konuştu.