Akhisarsporlu Semih'e Galatasaray talip
21.06.2021 11:46
SÜPER Lig'den 2 yılda 2'nci Lig'e kadar düşen Akhisarspor'un genç sağ beki Semih Görer'e talip olan takımlar arasına Galatasaray'ın da girdiği iddia edildi.
SÜPER Lig'den 2 yılda 2'nci Lig'e kadar düşen Akhisarspor'un genç sağ beki Semih Görer'e talip olan takımlar arasına Galatasaray'ın da girdiği iddia edildi. Yeşil-siyahlı ekipte henüz geçen sezon ocak ayında profesyonelliğe geçirilip sezonun ikinci yarısında 13'ü ilk 11'de, 14 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncuya Trabzonspor, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor talip olurken, sözleşmesinin bittiği Galatasaray'la yeniden anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim'in de Semih'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Akhisarspor'da geçen sezon devre arasında Ali Kaan Güneren'i Ankaragücü'ne satarak ara transfer bütçesinin bir kısmını çıkaran Evren Özbey yönetiminin Semih'i de satarak yeni sezon öncesi gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.
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