Akhisarsporlu Semih'e kanca

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da sözleşmesi biten Doğukan Nelik'ten sonra altyapıda yetişen bir diğer isim olan Semih Görer de Süper Lig kulüplerinin radarında. Yeşil-siyahlı ekipte henüz ocak ayında profesyonelliğe geçirilip sezonun ikinci yarısında 13'ü ilk 11'de 14 maçta forma giyen 19 yaşındaki sağ bekin adı Trabzonspor, Başakşehir, Malatyaspor ve Konyaspor'la anılıyor. Semih'in menajerliğini Başkan Evren Özbey'in menajerlik şirketinden ortağı olduğu belirtilen Abdul Samet Süner yapıyor. Akhisarspor yönetimi geçen sezon devre arasında Ali Kaan Güneren'i de Süper Lig'de Ankaragücü'ne satmıştı.