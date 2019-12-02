Akhüyük Termal Tesislerinde sondaj çalışmaları devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ile birlikte Akhüyük Termal Tesislerini gezerek başlayan sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ile birlikte Akhüyük Termal Tesisleri'ni gezerek yapılan sondaj çalışmasını yerinde incelediler. Kısa zamanda Ereğlililerin vazgeçilmesi olan tesis hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, önceki dönemde adımlarını attığımız fakat tamamlamanın kısmet olmadığı Akhüyük Termal Tesisleri yeniden göreve geldiğimizde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Olmayacağını, başaramayacağımızı düşünenlerin aksine kurduğumuz tesise değer verenlerin ve takdir edenlerin çoğunlukta olması bizi ayrıca gururlandırıyor" dedi.



2 bin 250 metreye kadar inilecek



Akhüyük Termal Tesislerin Ereğli için önemine vurgu yapan Başkan Oprukçu, "Ereğlimizin geleceği olarak düşündüğümüz ve sondajla 2250 metreye kadar inmeyi planladığımız tesisimizde 100 - 130 derece arasında sıcaklığa ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca ön gördüğümüz ekonomik değeri yüksek karbondioksit ve diğer gazların çıkması da şehrimizin gelişimine katkı sunacağı aşikardır. Termal turizmin gelişimi ve termal seralarla gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, huzurlu ve mutlu bir Ereğli bırakma amacımızda Akhüyük Termal Tesisler çok kıymetli bir yere sahiptir. Bu düşüncelerle Akhüyük Termal Tesislerimizin tekraren Ereğli'mize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA