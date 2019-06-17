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AKİB'de koordinatör başkan değişikliği

38 dakika önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB), yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur oldu.

AKİB'de koordinatör başkan değişikliği, System.String[]
Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB), yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur oldu.
AKİB'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanlarının almış oldukları karar gereğince her yıl koordinatör başkanlık ve koordinatör başkan yardımcılığı görevinin AKİB yönetim kurulu başkanları arasında dönüşümlü olarak değiştiği anımsatıldı.
Bu kapsamda Hayri Uğur koordinatör başkanlığı görevini Uğur Ateş'den devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur, AKİB ihracatının bu yıl sürekli artış gösterdiğini hatırlattı.
AKİB'in son aylardaki bu yükselişinin devamlığını sağlamak ve daha üst seviyelere çekmek için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini bildiren Uğur, şunları kaydetti:
"Eğitim programlarıyla ihracatçılarımızın pazarlama kabiliyetlerini artıracak, firmalarımızın iş kapasitelerini artırılmasını sağlamak üzere sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri ve fuar organizasyonları düzenleyerek çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz. İmalattan ihracata kadar tüm süreçlerde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek adına gerekli girişimlerde bulunma noktasında AKİB, önemli rol üstlenecek. Üyelerimizin desteğe ihtiyacı olduğu her an yanlarında olacağız. İhracatçımızın önünü açacak, kanayan yaralarını saracak her türlü faaliyetin içerisinde bulunacağız."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:30 Kaynak: AA
Akdeniz, Hayri Uğur
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