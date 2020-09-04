AKİB'den 339,8 milyon dolarlık ihracat

MERSİN'de, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve-sebze ihracatında en önemli ürün grubunu oluşturan narenciyede yılın ilk 8 ayında 666 bin ton ürün ihraç ederek, Türkiye'ye 339,8 milyon dolar döviz kazandırdıklarını açıkladı.

Yaş meyve-sebze sektörünün lideri olarak Türkiye'de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin yeni narenciye sezonuna girilirken sektör paydaşlarını bir araya getirdiğini belirten Başkan Nejdat Sin, ihracatçıların elini güçlendirecek ortak çalışmaların yürütülmesi, ihracatta karşılaşılabilecek sorunlara birlikte çözüm üretilmesi ve yeni sezona dair beklentilerin değerlendirildiği toplantının verimli geçtiğini kaydetti. Narenciye ürünlerinde cinslerine göre rekolte farklılıkları yaşandığını dile getiren Başkan Sin, "Narenciye ihracatında şu an için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde de önümüzdeki süreçte narenciye ürünlerinde kısıtlama olmayacağı yönünde izlenim oluştu. Geçen yıla kıyasla daha bereketli bir sezon olacağını öngörüyoruz. Mayıs ayında bir hafta süren aşırı sıcak hava ve poyraz narenciyede rekolte beklentisini düşürmüştü. Bu olumsuzluk haziran ayı ve sonrasındaki uygun hava koşulları sayesinde ortadan kalktı. Limon ve greyfurtta geçen yıldan daha fazla verim var. Mandalina ve portakalın bazı cinslerinde eksikler olsa da geçen yıldan yüksek verim bekliyoruz. Yeni narenciye sezonunun üreticilerimize, ihracatçılarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz" dedi.