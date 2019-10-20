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AKİB'den A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitimi

42 dakika önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından birlik merkezinde 14 Eylül 2019 tarihinde başlanan A-Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.

AKİB'den A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitimi, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından birlik merkezinde 14 Eylül 2019 tarihinde başlanan A-Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.


Firma sahiplerinin ve personellerinin dış ticaret alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilen program 6 hafta sürdü. Alanında uzman 9 eğitmen kursiyerlere dünyadaki gelişmeler, ödeme usulleri ve teslim şekilleri, İhracatta kullanılan belgeler, alınması gereken izinler, sertifikalar, dış ticarette sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken noktalar ve fiyat politikalarına kadar birçok konuda sunumlar yaptı. Eğitim programında ayrıca, e- ticaret, online pazarlama, lojistik ve tedarik zinciri hakkında da bilgiler verildi.


AKİB Genel Sekreter Yardımcısı Ümit Sarı, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, AKİB olarak ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda yıl boyu eğitim programları düzenlediklerini söyledi. Sarı, "Bugüne kadar Stratejik Yönetim, İnternetten Global Pazarlama, Eximbank kredileri başta olmak üzere mevzuat ve destekler konularında birçok eğitim düzenledik. Önümdeki günlerde eğitim programlarımıza, Dış Ticarette İstihbarat, Kur Riski ve Kişisel Verilerin Korunması eğitimleri ile devam ediyoruz. İhracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu her konuda eğitimler vermeyi planlıyoruz" dedi.


A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı kapsamında 78 saatlik eğitimlerini tamamlayan 50 kursiyere sertifikaları AKİB Genel Sekreteri Ümit Sarı tarafından verildi. - MERSİN

Akdeniz, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
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