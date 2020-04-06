Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 420 bin lira katkı sunduklarını açıkladı.

Uğur, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan sıkıntılı günler için Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman'daki ihracatçılar başta olmak üzere toplam 16 bin 418 üyeyle seferber olduklarını vurguladı.

Tüm imkanlarını milletin hizmetine sunmaya devam edeceklerini aktaran Uğur, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 420 bin liralık destekle katıldıklarını bildirdi.

Uğur, bunun yanı sıra maske desteği de verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye İhracatçılar Meclisinin öncülüğünde yürütülen, koronavirüs salgınına karşı maske ve dezenfektan üretimine 200 bin maske ile destek verdik. Üreteceğimiz 200 bin maskeyi 15 Nisan'a kadar bölgemizdeki il sağlık müdürlüklerine teslim etmiş olacağız."