AKİB'den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 25 artış hedefi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AKİB'den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 25 artış hedefi - Son Dakika Ekonomi

AKİB'den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 25 artış hedefi

6 saat önce

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu yıl yüzde 25 artış hedefliyor.

AKİB'den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 25 artış hedefi, System.String[]

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu yıl yüzde 25 artış hedefliyor.

Ocak ayında gerçekleştirdiği ihracatla 2020'ye hızlı başlayan Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, artışı yıl boyunca devam ettirmek istiyor.

Yüzde 25 artış hedefi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Geçen yıl 4 milyon ton yaş meyve sebze ihracatının yapıldığını ifade eden Sin, "Bu ihracata karşılık sektörümüz ülkemize 2 milyar 200 milyon dolar girdi sağladı. En çok Rusya, Irak, Almanya, Ukrayna, Romanya ve Suudi Arabistan ülkelerine ihracat gerçekleşti." diye konuştu.

Bu yıla bereketli başladıklarını vurgulayan Sin, 2020'den beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Geçen yıl elde ettikleri gelirin üstüne çıkmak istediklerini aktaran Sin, şöyle devam etti:

"Her şey yolunda giderse iyi bir yıl geçireceğimize inanıyoruz. Geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmak istiyoruz. İhracatta yüzde 25 artış bekliyoruz. Bölgemizde ciddi üretim alanları var. Yeni ekim alanları da oluşuyor. Birlik olarak çalışmalarımız devam ediyor. Dünyada kabul gören ürün çeşitliliğinin peşindeyiz. Dünya standartlarında üretim yapan üreticiler var. Bu bizim için yeterli değil. Biz üreticilerimizin tamamını bu seviyeye getirmek istiyoruz. Birlik olarak devletimizin ve hükumetin desteğiyle yeni pazarlar arayışı içerisindeyiz."

Türkiye'deki ürünlerin yurt dışında tercih edildiğini vurgulayan Sin, bölge ihracatında Mersin ve Hatay'ın öncü durumda olduğunu aktardı.

Daha iyi konuma gelmek için sürekli çalıştıklarını dile getiren Sin, "Üreticilerimiz hep araştırma içerisinde. Kaliteli ürün üretmeye çalışıyorlar. Bu çalışmaların karşılığını bu yıl almak istiyoruz." dedi.

Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı
Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:38:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AKİB'den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 25 artış hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]