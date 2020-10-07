AKİB eylül ayında 924 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika

AKİB eylül ayında 924 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birliklerinin eylül ayı ihracatının 924 milyon 166 bin dolara ulaştığını bildirdi.

AKİB eylül ayında 924 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birliklerinin eylül ayı ihracatının 924 milyon 166 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, AKİB bünyesindeki 8 birlikten 5'inde dış satımı arttırdıklarını, Türkiye'nin eylül ayı ihracatından yüzde 6,2 pay aldıklarını belirtti.

Dış satımdaki artışı değerlendiren Yamanyılmaz, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde haziran ayından itibaren başlayan yeni normalde en yüksek ihracat rakamına eylül ayında ulaştık. Ağustos ihracatı 754 milyon dolar olan AKİB, eylülde 924 milyon 166 bin dolarlık dış satıma ulaştı. Son iki aylık kıyaslamada bölgemizin ihracat artış performansı da yüzde 22,55 olarak gerçekleşti. Ülke ortalamasının 1,5 puan üzerinde artış elde ettik. Eylül ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 29, hububat bakliyatta yüzde 16, yaş meyve sebzede yüzde 16, tekstilde yüzde 12 ve mobilyada yüzde 8 artış sağladık." ifadelerini kullandı.

Yamanyılmaz, Kovid-19 sürecinde tüm zorluklara rağmen ihracatta başarıyı getiren 17 bin 736 üyeye tek tek teşekkür ettiklerini, 2020 yılını kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

AKİB'in eylül ayı ihracatını ülke bazında da değerlendiren Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Eylül ayı ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde en fazla dış satımı 91,6 milyon dolarla Irak'a, 66,8 milyon dolarla İspanya'ya ve 44,1 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirdik. İhracatımızı en fazla artırdığımız ülkelerin başında yüzde 98 artışla ABD yer aldı. Bunu yüzde 86 artışla İspanya, yüzde 54 artış ve 23,6 milyon dolarla Hollanda takip etti. Fas, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Romanya pazarlarında da dikkati çeken ihracat artışları gerçekleştirdik. Hedef pazarlarımız arasında bulunan ABD'ye eylül ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün 15,9 milyon dolarla mineral yağlar ve mineral yakıtlar oldu. Bunu 3,5 milyon dolarla kumaş, 2,6 milyon dolarla demir çelik mamulleri takip etti. 2020 yılının 9 ayında ABD'ye gerçekleştirdiğimiz ihracat tutarı 273 milyon dolara ulaştı."

Akdeniz, İhracat, Huriye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AKİB eylül ayında 924 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi

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