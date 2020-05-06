AKİB: İhracatta hava yolu maliyetlerinde destek bekliyoruz - Son Dakika
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AKİB: İhracatta hava yolu maliyetlerinde destek bekliyoruz

6 saat önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, "Pandeminin etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği bu dönemde hava yolu ile ihracatımız yüzde 125 arttı.

AKİB: İhracatta hava yolu maliyetlerinde destek bekliyoruz, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, "Pandeminin etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği bu dönemde hava yolu ile ihracatımız yüzde 125 arttı. İhracatçılarımızın lojistik maliyetlerinin yükseldiği bu zorlu süreçte, hükümetimizden özellikle hava yolu ile ihracatımıza ek destekler ve teşvikler sağlamasını bekliyoruz" çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Nisan ayı ihracatının yüzde 41.38 azalarak, 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Uğur, aynı dönemde AKİB'in 686 milyon 909 bin dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Bölge ihracatının 2020'nin ilk 4 ayında 3.8 milyar dolar düzeyinde olduğunu, son 12 aylık ihracat performansının ise 12.6 milyar dolara ulaştığını belirten Uğur, "Koronavirüs salgını nedeniyle başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ihracatımızın ana pazarlarında talep daralmaları ve karantina tedbirleri nisan ayındaki ihracatımızdaki düşüşün ana nedenleri olarak görülmektedir" diye konuştu.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sınırlardan geçişlerin sıkı denetimlere tabi tutulması nedeniyle birçok sektörde deniz ve hava yolu ile ihracatta artışların göze çarptığını dile getiren Başkan Uğur, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İhracatımızın lojistiğinde deniz yolu, kara yolu, hava yolu ve demir yolunu mümkün olan en etkin şekilde kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ihracatımızın yüzde 71'ini denizyolu ile, yüzde 28'ini kara yolu ile gerçekleştirmiştik. Bu yılın nisan ayında ise deniz yolu ile olan ihracatımız bir miktar azalırken kara yolu ile ihracatımızın ise, toplam ihracatımızın yüzde 33'üne yükseldiğini görmekteyiz. Ancak burada esas dikkat çeken ise hava yolu ile yaptığımız ihracat rakamlarıdır. Hava yolu ile yaptığımız ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak toplam ihracatımızın yüzde 1'ine ulaşmış bulunmaktadır. İhracatçılarımız karlarından feragat etme pahasına ihracattan vazgeçmemekte, yıllardır büyük çabalar sonucu kazandıkları pazarları korumak için yoğun bir şekilde çaba göstermektedir. Hazır giyim ve konfeksiyon başta olmak üzere birçok sektör ve ürün için hızlı teslimat büyük önem arz etmektedir. Koronavirüs sonrası yeni normalde ülkemizin dünya pazarlarında eskisinden daha güçlü olarak yer alabilmesi, ürün ve hizmetleri en hızlı ve en uygun maliyetle bu pazarlara sunabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu anlamda hava yolu lojistiği başta olmak üzere tüm lojistik maliyetlerin azaltılması için hükümetimizden ek destekler bekliyoruz." (Fotoğraflı)


Hayri Uğur, İhracat, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:55 Kaynak: DHA


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