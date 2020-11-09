AKİB'in Ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı - Son Dakika

AKİB'in Ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

09.11.2020 10:00
AKİB'in Ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Ekim ayında 1 milyar 81 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken konfeksiyon, mobilya ve gıda sektörlerindeki yükseliş ivmesini sürdürdü.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Ekim ayında 1 milyar 81 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken konfeksiyon, mobilya ve gıda sektörlerindeki yükseliş ivmesini sürdürdü. AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, "Ekim ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 25, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 20 artış yakaladık. Yaş meyve ve sebze, tekstil ve hammaddeleri ile hububat bakliyat sektörlerinde de ihracat hacmimizi artırmaya devam ettik" dedi.

En fazla ihracat Irak, İsrail ve Rusya'ya

Ekim ayında Türkiye'nin 17 milyar 333 milyon dolar ihracatına AKİB olarak yüzde 6,7 oranında destek verdiklerini kaydeden Koordinatör Başkan Huriye Yamanyılmaz, Covid-19 pandemisinin gölgesinde Orta Doğu, Avrupa ve Afrika pazarlarında etkin olmaya devam ederken, yeni pazarlara açılmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

AKİB'in Ekim ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Yamanyılmaz, "En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde 110 milyon dolar değer ile Irak birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 53,8 milyon dolar değer ile İsrail, 52,2 milyon dolar değer ile Rusya takip etti. Ekim ayında en fazla ihracat artışı elde ettiğimiz ülkelere baktığımızda ilk sıralarda yüzde 225 artış ve 18,4 milyon dolar değer ile Nijerya, yüzde 90 artış ve 26,4 milyon dolar değer ile Belçika yer aldı. İsrail'deki ihracat artışımız ise yüzde 85 oranında gerçekleşti. İhracatımızı artırdığımız diğer ülkeler, yüzde 65 artış ve 16,8 milyon dolar değer ile Fransa, yüzde 48 artış ve 48 milyon dolar değer ile İspanya, yüzde 31 artış ve 21,6 milyon dolar değer ile Birleşik Krallık, yüzde 10 artış ve 43,3 milyon dolar değer ile Almanya oldu" diye konuştu.

"Avrupa'da ihracatın kesintiye uğramaması için çalışıyoruz"

Bir yandan pazar çeşitliliğine yönelik hedeflere ulaşmaya çalışırken diğer yandan geleneksel pazarlarda daha da güçlenmek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Yamanyılmaz, Covid-19'un yayılımında artış gözlenen Avrupa ülkelerinde uzun süreli karantina tedbirlerinin gündemde olduğuna dikkat çekti. Başkan Yamanyılmaz, AKİB'in en önemli pazarını oluşturan bu kıtada ihracatın kesintiye uğramaması ve üye firmaların bağlantılarının sürekliliği için de yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kimya sektörü ihracat lideri

AKİB'in ihracatında kimya ve demir çelik sektörlerinin lokomotif olduğuna işaret eden Yamanyılmaz, sektörlere göre ekim ayı performansı şöyle değerlendirdi:

"En fazla ihracatı 287,3 milyon dolar değer ile kimya sektöründe gerçekleştirdik. Bunun ardından 252,6 milyon dolar değer ile demir çelik, 153 milyon dolar ile yaş meyve sebze sektörü geldi. İhracat hacmini en fazla artırdığımız sektörler; yüzde 25 ve 27,7 milyon dolar değer ile hazır giyim ve konfeksiyon ile yüzde 20 artış ve 97,2 milyon dolar değer ile mobilya sektörleri oldu. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda 113 milyon dolar, tekstilde 85,2 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal gıdada 27,7 milyon dolar dış satıma imza attık."

AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 8,82 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını, son 12 aylık dış satım performansının ise 11,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek hedeflerinin geçen yıl gerçekleştirilen ihracat rakamını yakalamak hatta geçmek olduğunu sözlerine ekledi. - MERSİN

AKİB'in Ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

İhracat, Avrupa, İsrail, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AKİB'in Ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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