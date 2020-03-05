AKİB'in Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ihracatında rekor artış - Son Dakika
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AKİB'in Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ihracatında rekor artış

6 saat önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, şubat ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yüzde 1591 artışla 15 milyon 149 bin dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

AKİB'in Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ihracatında rekor artış, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, şubat ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yüzde 1591 artışla 15 milyon 149 bin dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayında 1 milyar 17 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını belirtti.

Hayri Uğur, bu dönemde ihracatın hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 32, yaş meyve sebzede yüzde 21, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 10 artış gösterdiğini ifade etti.

AKİB'in üye ihracatçı sayısının 16 bini aştığına dikkati çeken Uğur, şunları kaydetti:

"2019 yılı Şubat ayında 896 bin dolarlık ihracat yaptığımız Güney Afrika Cumhuriyeti'ne bu yılın aynı döneminde yüzde 1591 oranında rekor artışla 15 milyon 149 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdik. En önemli hedef pazarlarımız arasında yer alan Afrika'da tüm kıtaya hizmet vermek için belirlenen 4 ülkede lojistik üsler kurma yönünde şirketleşme sürecini tamamladık. Gana ve Kenya'da lojistik üsler kurmak için süreci başlattık. Bu yılla birlikte Afrika genelinde ihracat artışında ciddi bir sıçrama bekliyoruz."

İhracat artışında yüzde 107 ile Tunus'un ve yüzde 75 ile Rusya Federasyonu'nun dikkati çeken diğer ülkeler olduğunu belirten Uğur, "Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda, yüzde 13 artış ve 95,5 milyon dolarla Irak, yüzde 72 artış ve 75 milyon dolarla Hollanda, yüzde 72 artış ve 69 milyon dolarla İtalya ilk üçte yer aldı." ifadelerini kullandı.

Uğur, AKİB'in geçen yıl 13,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını, bu yıla ilişkin hedeflerinin de 15,5 milyar dolara ulaşmak olduğunu bildirdi.

Güney Afrika, Hayri Uğur, İhracat, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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