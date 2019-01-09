Akib'in Hububat İhracatı 1 Milyar Doları Geçti

Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2018 yılında 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2018 yılında 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.



Arslan, yazılı açıklamasında, Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı birliğin ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız 2018 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.



Birliğin, Türkiye'nin toplam bakliyat ihracatına büyük katkılar sağladığını vurgulayan Arslan, Irak, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen, Lübnan, İsrail ve Mısır'ın en çok ihracat yapılan ülkeler olduğunu aktardı.



Arslan, Türkiye geneli ihracat rakamlarına da değindiği açıklamasında, Türkiye'nin 2018 yılındaki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak 6,6 milyar dolara ulaştığını vurguladı.



Ülke geneli ihracatı ürün bazında da değerlendiren Arslan, "Alt ürün grupları bazında incelendiğinde pastacılık ürünleri değer bazında geçen yıla kıyasla yüzde 8 artış göstererek 1,7 milyar dolar değeri ve yüzde 26 payı ile ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunu yüzde 20'lik payı ve 1,3 milyar dolar değeri ile değirmencilik ürünleri takip etti." ifadesini kullandı.

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