AKİB'in ihracatı 8 milyar doları aştı
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptıkları ihracatın tutarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 8 milyar 652 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptıkları ihracatın tutarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 8 milyar 652 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:10
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