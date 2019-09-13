Son Dakika Haberleri: AKİB'in ihracatı 8 milyar doları aştı
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AKİB'in ihracatı 8 milyar doları aştı

35 dakika önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptıkları ihracatın tutarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 8 milyar 652 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

AKİB'in ihracatı 8 milyar doları aştı, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptıkları ihracatın tutarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 8 milyar 652 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Hayri Uğur, Akdeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:10 
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