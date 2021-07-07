Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk yarısında 7,32 milyar dolarlık dış satım

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021'in ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 7,32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, birliklerinin ocak-haziran dönemindeki ihracatının, Türkiye dış satımının yüzde 7,7'sini oluşturduğunu belirtti.

İhracat hacminde en yüksek artışları tekstil, demir-çelik, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde yakaladıklarını kaydeden Sin, "Yılın ilk yarısında bölge ihracatımız 7 milyar 324 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılının aynı dönemindeki ihracatımız 5 milyar 241 milyon dolar düzeyindeydi. AKİB olarak 2021'in ocak-haziran ayları arasındaki ihracat performansımızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında artırma başarısı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Birlik bünyesindeki 8 sektörden 7'sinde ihracat artışı yakaladıklarını vurgulayan Sin, ülkelere göre dış satım rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergileyen birliğimiz, en fazla ihracatı yüzde 40 artış ve 495 milyon dolarla Hollanda'ya gerçekleştirdi. Yüzde 3 artış ve 481 milyon dolarla Irak ikinci, yüzde 31 artış ve 337,4 milyon dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Nijerya'da da son 5 yılda ihracatımız rekorlarla artıyor. Bu ülkede 2016 yılında 36 milyon dolar düzeyinde olan ihracatımız yıldan yıla katlanarak 2020 yılında 174,7 milyon dolara yükseldi. AKİB olarak Nijerya pazarında 2021 yılının ocak-haziran döneminde ise yüzde 473 artışla 243,3 milyon dolar ihracat değerine ulaştık."