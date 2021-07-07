Üye Girişi
Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk yarısında 7,32 milyar dolarlık dış satım - Son Dakika

Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk yarısında 7,32 milyar dolarlık dış satım

07.07.2021 12:31
Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk yarısında 7,32 milyar dolarlık dış satım, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021'in ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 7,32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021'in ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 7,32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, birliklerinin ocak-haziran dönemindeki ihracatının, Türkiye dış satımının yüzde 7,7'sini oluşturduğunu belirtti.

İhracat hacminde en yüksek artışları tekstil, demir-çelik, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde yakaladıklarını kaydeden Sin, "Yılın ilk yarısında bölge ihracatımız 7 milyar 324 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılının aynı dönemindeki ihracatımız 5 milyar 241 milyon dolar düzeyindeydi. AKİB olarak 2021'in ocak-haziran ayları arasındaki ihracat performansımızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında artırma başarısı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Birlik bünyesindeki 8 sektörden 7'sinde ihracat artışı yakaladıklarını vurgulayan Sin, ülkelere göre dış satım rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergileyen birliğimiz, en fazla ihracatı yüzde 40 artış ve 495 milyon dolarla Hollanda'ya gerçekleştirdi. Yüzde 3 artış ve 481 milyon dolarla Irak ikinci, yüzde 31 artış ve 337,4 milyon dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Nijerya'da da son 5 yılda ihracatımız rekorlarla artıyor. Bu ülkede 2016 yılında 36 milyon dolar düzeyinde olan ihracatımız yıldan yıla katlanarak 2020 yılında 174,7 milyon dolara yükseldi. AKİB olarak Nijerya pazarında 2021 yılının ocak-haziran döneminde ise yüzde 473 artışla 243,3 milyon dolar ihracat değerine ulaştık."

Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk yarısında 7,32 milyar dolarlık dış satım

Nijerya, İhracat, Afrika, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk yarısında 7,32 milyar dolarlık dış satım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi 19:08 Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi 18:08 İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü 17:19 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi 17:10 Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor         
19:14
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı         
17:54
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak         
17:13
Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı         
17:05
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 19:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdenizli ihracatçılardan yılın ilk yarısında 7,32 milyar dolarlık dış satım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement