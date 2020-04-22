AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: "Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: 'Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en... - Son Dakika

AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: "Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en...

6 saat önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yeni nesillere miras olarak bırakılan Türkiye'nin kalkınması için tüm zorluklara göğüs gererek, üretmeye ve ihracata devam edeceklerini belirtti.

AKİB Koordinatör Başkanı Uğur:

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yeni nesillere miras olarak bırakılan Türkiye'nin kalkınması için tüm zorluklara göğüs gererek, üretmeye ve ihracata devam edeceklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Başkan Uğur, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye'ye öncülük etmesi en büyük dileğimizdir" dedi.


AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamada, 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye'nin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti. Başkan Hayri Uğur, Türk Milleti'nin TBMM'yi bağımsızlık ruhuyla ve gönül birliğiyle inşa ettiğini, milletin iradesini temsil eden en yüce sembol olduğunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözleriyle tüm dünyaya duyurduğunu anımsatan Başkan Uğur, ihracatçı birliklerinin ilkinin Ulu Önder Atatürk'ün imzasıyla kurulduğunu, 80 yıllık maziye sahip AKİB'in de ülkemizde kurulan ilk birliklerden biri olduğunu vurguladı.


'23 Nisan milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli göstergesidir'


Geçen yıl 180 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin dış ticaretine AKİB olarak 13,5 milyar dolarlık güçlü bir katkı verdiklerini dile getiren Başkan Uğur, "Göz bebeğimiz olan çocuklarımız, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerini, balkonlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek kutlayacaklar. Dünyanın 193 ülkesine 8 sektörde ihracat gerçekleştiren, Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak bizlere düşen, her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini kazanan ecdadımız gibi, bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberliği güçlendirerek, yardımlaşma ve dayanışmayla aşmak, gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmaktır. Bunun için Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir yanında 16 bini aşkın üyemizle, daha çok çalışarak, daha çok üreterek, tüm üreticilerimizin alın teri ve emeğinin dış pazarlarda en iyi şekilde değer bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.


'Milletimiz için seferber olduk'


AKİB'in 2020 yılı ilk çeyreğindeki ihracatının 3,16 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, son 12 aylık dönemde ise bir önceki yıla kıyasla bir puanlık yükselişle 13 milyar 75 milyon dolarlık ihracata eriştiklerini ifade eden Başkan Uğur, şunları söyledi:


"Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara rağmen ihracatımızı sürdürüyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye'nin gelecekte dünyanın lider ülkeleri arasında yer alacağına olan inancımız sonsuzdur. Bu sıkıntılı günlerin aşılması için Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhla seferber olduk. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 420 bin liralık katkı sunduk. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin öncülüğünde yürütülen korona virüs salgınına karşı maske ve dezenfektan üretimine ilk etap olarak 200 bin adet maske hibe ederek destek verdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bugün yarınlarımızın umudu çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum." - ADANA

Hayri Uğur, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:23 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti         
16:45
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 19:36:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: "Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]