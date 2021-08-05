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AKİB Türkiye'nin ihracat artış ortalamasını dörde katladı - Son Dakika

AKİB Türkiye'nin ihracat artış ortalamasını dörde katladı

05.08.2021 00:57
AKİB Türkiye'nin ihracat artış ortalamasını dörde katladı, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 artışla 1,17 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşırken ülke ortalamasının 4 katından fazla performans sergiledi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 artışla 1,17 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşırken ülke ortalamasının 4 katından fazla performans sergiledi. Temmuz ayında genel ihracata yüzde 7,8 oranında destek veren AKİB, Türkiye genelindeki 13 genel sekreterlik arasında dış satım hacmini en fazla artıran birlik oldu. AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, "Temmuz ayında en güçlü ihracat artışlarını kimyevi maddeler, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde elde ettik. Malta, Lübnan, Yunanistan, Belçika ve İspanya pazarlarında rekor düzeyde ihracat artışları sağladık." dedi.

AKİB'in ihracat ana pazarlarının ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika ülkelerinden oluştuğunu belirten Başkan Nejdat Sin, küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma ve öne çıkan yakından tedarik eğiliminin güçlü üretim merkezlerine sahip olan Doğu Akdeniz Bölgesi için de önemli fırsatlar barındırdığını vurguladı.

Pandeminin toplumsal yaşamdan sağlık sistemine, üretimden ticari faaliyetlere kadar küresel ekonomiyi baştan sona şekillendirdiği bir dönemin yaşandığını kaydeden Başkan Sin, "Covid-19 salgınına karşı aşı uygulamalarının yaygınlaşması, ertelenen taleplerin devreye girmesi ve Avrupa Birliği pazarının yeniden büyüme ivmesi yakalaması gibi olumlu gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek ihracatımızı her geçen ay daha da artırıyoruz. AKİB olarak yeni rekorlar kırmaya devam edeceğimize ve yıl sonunda ülkemizin ihracat hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

En fazla ihracat Hollanda, Irak ve İspanya'ya

İhracat pazarlarının çeşitlendirilmesine ve katma değerli ihracata odaklanan AKİB'in temmuz ayındaki dış satımını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, şunları söyledi:

"Temmuz'da en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sıralamasında Hollanda yüzde 107,7 artış ve 96,3 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 5,6 azalış ve 81 milyon dolar değer ile Irak, yüzde 138,9 artış ve 73,6 milyon dolar değer ile İspanya takip etti. Bu ayda ihracat hacminde en büyük yükselişi yüzde 10 bin 515 artış ve 40,3 milyon dolar değer ile Malta pazarında yakaladık. Lübnan yüzde 329,7 artış ve 27,5 milyon dolar değer ile ikinci, 141,5 artış ve 25,1 milyon dolar değer ile Yunanistan üçüncü sırada yer aldı."

Kimya ve demir-çelik sektörleri bölge ihracatının dinamosu oldu

Bölge ihracatında kimyevi maddeler ve demir çelik sektörlerinin dinamo görevi üstlendiğini ifade eden Başkan Sin, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil, hububat ve bakliyat sektörlerinin de temmuz ayında atılım yaptığını kaydetti. Başkan Sin, "Temmuz'da en fazla ihracatı yüzde 107,5 artış ve 393,1 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 48,5 artış ve 337,9 milyon dolar değer ile ikinci, yüzde 26,6 artış 109,6 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 29,1 artışla 97,2 milyon dolarlık, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 9,1 azalışla 80,6 milyon dolarlık, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 4,3 artışla 56 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 60,1 artışla 38,5 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 49,4 azalışla 28,5 milyon dolarlık ihracata imza attılar." dedi.

Başkan Sin, AKİB'in 2021 yılı Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatının yüzde 39,7 artışla 8,48 milyar dolara ulaştığı, son 12 aylık bölge ihracatının ise yüzde 15,4 artışla 13,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi. - MERSİN

Akdeniz, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AKİB Türkiye'nin ihracat artış ortalamasını dörde katladı - Son Dakika Ekonomi


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