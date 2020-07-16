AKİDER Başkanı Kurban: "Dünya bu saldırıyı görmüyor" - Son Dakika

AKİDER Başkanı Kurban: "Dünya bu saldırıyı görmüyor"

AKİDER Başkanı Kurban: "Dünya bu saldırıyı görmüyor" Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği Başkanı Asif Kurban, İzmir'de katıldığı 15 Temmuz anma programında, Ermenistan'ın saldırılarını görmeyen dünya ülkelerine sitem etti.

AKİDER Başkanı Kurban: "Dünya bu saldırıyı görmüyor"

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İZMİR - Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği Başkanı Asif Kurban, İzmir'de katıldığı 15 Temmuz anma programında, Ermenistan'ın saldırılarını görmeyen dünya ülkelerine sitem etti.

Merkezi İzmir'de bulunan AKİDER'in başkanı Asif Kurban, 15 Temmuz anmalarının yapıldığı Konak Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını yıllardır işgal altında tuttuğunu belirtti. Dünya ülkelerinin bu işgali görmezden geldiğine de değinen Kurban, Ermenilerin 12 Temmuz günü sivil insanların yaşadığı Azerbaycan sınırını ihlal ederek saldırıda bulunduğunu aktardı.

"İnanıyoruz, bir gün dünya Ermeni işgalini görecek"

Asif Kurban, yaşanan gerginlik ve çatışmaya dair yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarını kınıyoruz. Bu yıllardır süren işgali Türkiye, Pakistan gibi bazı ülkeler dışında dünya görmezden gelmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en yüksek sesle 'Her yönüyle Azerbaycan'ın yanındayız' dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Azerbaycan'ın yanındayız' dedi. Bunlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz, bir gün dünya Ermeni işgalini görecek ve adalet yerini bulacak."

Ermenistan Ordusu, geçtiğimiz günlerde sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı. Daha sonra gelen 7 şehit haberi ile toplam şehit sayısı 11'e yükselmişti.

Azerbaycan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:16 Kaynak: İHA

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