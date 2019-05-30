Son Dakika Haberleri: Akif Aksoy'dan Kadir Gecesi Mesajı: "Rahmetlerin Sağanak Halinde İndiği Mübarek Gece"
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Akif Aksoy'dan Kadir Gecesi Mesajı: "Rahmetlerin Sağanak Halinde İndiği Mübarek Gece"

28 dakika önce

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Akif Aksoy, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı tebrik mesajında, pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve mutluluğun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmasının hüznünü taşıdıklarını söyledi.

Akif Aksoy'dan Kadir Gecesi Mesajı:
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Akif Aksoy, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı tebrik mesajında, pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve mutluluğun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmasının hüznünü taşıdıklarını söyledi.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, mesajında şunları söyledi:

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini, sonrasında ise Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Kur'an-ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmetlerin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm Müslüman alemine sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini yürekten temenni eder, bu mübarek gecenizi kutluyorum." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:43 Kaynak: İHA
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