Akif Çağatay Kılıç'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Akif Çağatay Kılıç'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor

Akif Çağatay Kılıç'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Akif Çağatay Kılıç'ın babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile eski bakanlar, iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cumhurbaşkanı'nın gelişi

Cenazeye gelenlerden detaylar

Genel detaylar


- İstanbul
Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Kasapoğlu, Sinan Kılıç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
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