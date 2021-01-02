"Akif'e Mektuplar" yarışmasına son başvuru tarihi 12 Şubat olarak belirlendi - Son Dakika

"Akif'e Mektuplar" yarışmasına son başvuru tarihi 12 Şubat olarak belirlendi

02.01.2021 17:15

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Maarif Kütüphanesi "Hayat Okumaya Değer" projesi kapsamında gerçekleştirilen "Akif'e Mektuplar" adlı yarışmaya son başvuru tarihi, 12 Şubat olarak açıklandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Maarif Kütüphanesi "Hayat Okumaya Değer" projesi kapsamında gerçekleştirilen "Akif'e Mektuplar" adlı yarışmaya son başvuru tarihi, 12 Şubat olarak açıklandı.

Eyüpsultan Belediyesi desteğiyle, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla milli şair Mehmet Akif Ersoy'a mektupların yazılabileceği yarışmaya, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek.

Yarışma, dijital çağın unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatarak, milli ve manevi değerleri gençlere kazandırmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda milli şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilmek, gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek ve duygularını ortaya koyabilmelerini kolaylaştırmak hedefini taşıyan yarışmanın ödül töreninin 12 Mart'ta yapılması planlanıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ön ve son seçici kurul değerlendirmesi ile dereceye giren eserlerden birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda şair Nurullah Genç, yazar Ali Ural, yazar ve şair Mustafa Özçelik ile yazar Emel Nermin Temel yer alıyor.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgilere "http://istmem.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy, İstanbul, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Akif'e Mektuplar' yarışmasına son başvuru tarihi 12 Şubat olarak belirlendi - Son Dakika


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