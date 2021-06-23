'Akif'e Mektuplar' Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a mektupların yazıldığı "Akif'e Mektuplar" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle, Maarif Kütüphanesi "Hayat Okumaya Değer" projesi kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde yapıldı.

Ödül törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, öğrenciler ve veliler katıldı.

"MEHMET AKİF ALLAH'IN LÜTFETTİĞİ YETENEĞİNİ VATANI VE MİLLETİ İÇİN KULLANMIŞTIR"

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, ödül törenine telefonla katıldı. Yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Argon, "Gençlerin Mehmet Akif'imizi anlamaları, onun hakkında yalan yanlış bilgilere değil doğruya ulaşmaları için bugünkü çalışmaların çok önemi var bence. Gençlerimiz iyi bilmeli ki Mehmet Akif, Allah'ın lütfettiği yeteneğini kendisi için değil vatanı ve milleti için kullanmıştır. Onun bize bıraktığı Safahat çok iyi okunmalı, anlaşılmalı ve hatta kendi kanımca okullarda ders kitabı olmalıdır diyorum. Herkese yürekten teşekkür ediyorum, çok güzel bir iş yapmışsınız" dedi.

"MEHMET AKİFİMİZLE GELECEĞE, GENÇLERE IŞIK TUTACAĞIZ"

Ödül töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarışmaya katılan bin öğrenciye teşekkür ederek şunları söyledi: "Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde çok güzel işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Milli eğitim camiamız ve Kültür İl Müdürlüğümüz ile birlikte buranın güzelliğini, kıymetini ortaya çıkaracak işlere imza attığımızı düşünüyorum. İnşallah bir dahaki sene katılımcı sayısında üç binleri bulmak istiyoruz. Eyüpsultan'da dereceye giren öğrenciler görmek istiyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildi. Ekim ayında inşallah Anadolu'nun Ruhu Yunus Emre Sempozyumu'na ev sahipliği yapacağız. Yunus Emre'yi en iyi şekilde anlamış olacağız. Bu süreçte de bir dahaki sene Mehmet Akif programına kadar inşallah okullarda bunu öncelikli ve özel hale getirmemiz lazım. Mehmet Akif şiirini roman, romanını şiir gibi yazan, bilimsel bir makaleyi şiirsel bir dehayla ortaya koyabilen bir yetenek. Ondan alınacak ilhamla, ona atıfta bulunarak başka güzellikleri ortaya koyabilme imkanımız olabilir diye düşünüyoruz. Mehmet Akiflerin, Cemil Meriçlerin, Necip Fazılların ne demek istedikleri, o kadar eseri niçin yazmışlar, kime mesaj veriyorlardı bunlarında konuşulması, tartışılması ve masaya yatırılması gerekir. İnşallah Mehmet Akifimizle beraber biz geleceğe gençlerimize daha nice ışıklar tutacağız. Ben bilhassa özellikle bin öğrencimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu duyarlı teklifle bize gelen değerli milli eğitim camiasına da teşekkürlerimi sunuyorum. "

"MEHMET AKİF GİBİ ŞİİR VE MEKTUP YAZALIM, AMA İSTİKLAL MARŞI YAZMAYALIM"

Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara ise "Mehmet Akif gibi şiirde, mektupta yazalım ama yeniden İstiklal Marşı yazmayalım" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Onu Mehmet Akif ve dönemi yapmak zorunda kalmış, mücadelesini yürütmüş, marşını yazmış. Biz bu temel üzerine artık yeni ufuklara gitmemiz gerekiyor. Ben burada çocuklarımıza kendilerini ifade etme konusunda fırsat veren, bu projenin hazırlığında bulunan İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim ve emeği geçen bütün eğitim camiasındaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Belediyemizi tebrik ediyorum. Bir Mimar Sinan eseri olan Zal Mahmut Paşa Camii gibi çok hoş bir mekandayız. Gerçekten bu ortamda Mehmet Akif'le ilgili bir faaliyetin yürütülmüş olması dolayısıyla da memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Eyüpsultan'da bu tür eğitime ve kültüre yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğine kuşku yok. Mektup yazan çocuklarımızı yetiştiren anne babaları da ayrıca kutlamak istiyorum. "

"MEHMET AKİF'İN ŞAHSİYETİ VE VATAN SEVGİSİ ÇOCUKLARIMIZA ÇOK İYİ ANLATILMALI"

Konuşmasına "çocuklarımızın hepsini yüreklerinden öpüyorum ellerine sağlık, onları yetiştiren anne babaları ve öğretmenlerini saygıyla muhabbetle selamlıyorum" diyerek başlayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şu açıklamalarda bulundu: "Gerçekten Eyüpsultan ilçemize çok yakışan, eğitime çok anlam katan önemli bir etkinlikteyiz. Etkinliğimiz aslında İstiklal Marşımızın 100. Yıldönümünde 100 etkinlikle Akif'imizi anıyoruz hep birlikte. Bu etkinlikler kapsamında da belki de çok özenli ve anlamlı bir çalışmada da burada bir aradayız. Akif'i konuşmak gerçekten zor. Akif aslında eserleriyle, Safahatıyla, İstiklal Marşıyla konuşuyor. Onun gibi konuşan insanlardan bahsetmek gerçekten zor. Ama Akif'imizin vatan sevgisini, özellikle millet şuurunu hep birlikte yansıtabileceğimiz etkinlikler içerisinde belki de önemli bir etkinlikte bu olur diye düşünmüştük. Burada ortaya çıkan bu eseri mutlaka diğer çocuklarımıza da okutacağımız, onları da bundan sonraki Akif'le ilgili olarak etkinliklere katacağımız güzel bir sürecinde aslında başlangıcı olsun. Bundan sonrada geleneksel olarak bu çalışmayı her yıl sürdürelim. İnşallah o bayrağı çocuklarımıza nesilden nesile, kuşaktan kuşağa aktaralım. Burada hiçbir zaman kendisi için ikbal endişesi olmayan ama izzetle yaşayan, şerefle yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Bence o insanın sadece edebi olarak ortaya koydukları değil, şahsiyeti çok çok kıymetli, o şahsiyeti bitmeyen vatan sevgisi çocuklarımıza çok iyi anlatılmalı. Ben kültür ve sanatın hamiliğini üslendiğini çok yakinen bildiğim Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katkılarıyla oluşturulan bu program için kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Konuşmalar sonrası yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından jüri değerlendirmesi ile dereceye giren eserlerden birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye bin lira ödül takdim edildi. Yarışmada ayrıca 750 TL Seçici Kurul Özel Ödülü, 500 TL Seçici Kurul Özendirme Ödülü verildi.

Ödül töreni sonrası ise Başkan Deniz Köken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya Eyüpsultan minyatür çalışması ve Günümüz Fotoğraflarıyla Gravürlerde Eyüpsultan Kitabı'nı hediye etti.

ORTAOKUL DÜZEYİNDE DERECEYE GİRENLER

1. Elif Süverekli - Sultangazi Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu

2. Burhan Berk Önder - Beykoz Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu

3. Narin Gamze Tercan - Maltepe Prof. Abdullah Türkoğlu Ortaokulu

4. Yusuf Kaya - Avcılar Cihangir Ortaokulu

5. Elif Kula - Silivri Çayırdere Ortaokulu

LİSE DÜZEYİNDE DERECEYE GİRENLER

1. Feyza Geniş - Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi

2. Hanife Meryem Kulaç - Kartal Mehmet Akif Ersoy And. İhl.

3. Ebrar Hacıahmetbeyoğlu - Pendik Velibaba Çok Programlı And. Lisesi

4. Ayşe Hatice Gül - Bağcılar Prof. Necmettin Erbakan Fen Lisesi

5. Esmanur Demirci - Ataşehir Esatpaşa Kız Anad. İhl