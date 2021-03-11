"Akif'e Mektuplar" yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

"Akif'e Mektuplar" yarışmasının kazananları belli oldu

11.03.2021 16:54

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a mektupların yazıldığı "Akif'e Mektuplar" yarışmasının sonuçları belli oldu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a mektupların yazıldığı "Akif'e Mektuplar" yarışmasının sonuçları belli oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle, Maarif Kütüphanesi "Hayat Okumaya Değer" projesi kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya, İstanbul Milli Eğitim'e bağlı bütün resmi/özel okullarda okuyan ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Dijital çağın bizlere unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatarak milli ve manevi değerlerimizi gençlere kazandırmak, milli şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya İstanbul'un birçok ilçesinden yoğun bir katılım oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından jüri değerlendirmesi ile dereceye giren eserlerden birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye bin lira ödül takdim edilecek. Yarışmada ayrıca 750 TL Seçici Kurul Özel Ödülü, 500 TL Seçici Kurul Özendirme Ödülü verilecek.

Ortaokul düzeyinde gerçekleşen yarışmada birinciliği Sultangazi Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu'ndan Elif Siverekli, 2'inciliği Beykoz Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu'ndan Burhan Berk Önder alırken 3'üncülüğü ise Maltepe Prof. Abdullah Türkoğlu Ortaokulu'ndan Narin Gamze Tercan oldu. Ortaokul düzeyinde gerçekleşen yarışmada Jüri Özel Ödülünü Avcılar Cihangir Ortaokulu'nden Yusuf Kaya kazanırken, Juri Özendirme ödülünü ise Silivri Çayırdere Ortaokulu öğrencilerinden Elif Kula kazandı.

Yarışmanın lise düzeyinde ise birinciliği Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi öğrencilerinden Feyza Geniş, 2'inciliği Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencilerinden Hanife Meryem Kulaç kazanırken 3'üncülüğü ise Pendik Velibaba Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ebrar Hacıahmetbeyoğlu kazandı. Liseler düzeyinde Jüri Özel Ödülünü Bağcılar Prof. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerden Ayşe Hatice Gül Jüri Özendirme Ödülünü ise Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerden Esmanur Demirci kazandı.

Öte yandan daha önce 12 Mart 2021 olarak açıklanan ödül töreni ise sonradan belirlenecek ileri bir tarihte yapılacak. - İSTANBUL

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, İstanbul, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Akif'e Mektuplar' yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika


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