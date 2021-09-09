'Âkif' filmi 24 Eylül'de vizyonda

Yapımcılığını HT Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk 'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şair Mehmet Akif Ersoy 'un yaşamından kesitler de sunacak.

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