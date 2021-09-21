"Akif" filminin galası yapıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filminin galası Özdilek Park'ta gerçekleştirildi.

Galaya, Ersoy'un torunu Selma Argon ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un yanı sıra kültür-sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Film gösterimi öncesi gazetecilere açıklama yapan Argon, projeyi ilk duyduğunda çok memnun olduğunu belirterek, "Çünkü şimdiye kadar hiç yapılmamış bir şeyi yaptılar. İnşallah başarılı olurlar. Çok güzel duygular içerisindeyim. Bu filmi gençlerin çok iyi izlemesini dilerim. Çok şey öğreneceklerine eminim" dedi.

Filmde Mehmet Akif Ersoy'u oynayan Yavuz Bingöl, güzel ve keyifli bir film çektiklerini ifade ederek, "İnşallah izleyiciler de memnun ayrılırlar. Tarihi bir kişiliği oynamak tabii ki benim için çok onur vericiydi" şeklinde konuştu.

Bingöl, rolüne hazırlanırken Ersoy'un eserlerini okuduğunu ve Selma Argon'un konferanslarını dinlediğini aktararak, Taceddin Dergahı'na gidip orada zaman geçirdiğini anlattı.

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Fikret Kuşkan da "Başarılı olduğumuzu ve iyi bir iş çıktığını düşünüyorum. Çünkü çalışırken izlenimlerim bunlardı. Elimizden geleni yaptık. Umarım hem Mehmet Akif Ersoy'a hem de Mustafa Kemal Atatürk'e layık olmuşuzdur" ifadelerini kullandı.

Mine Çayıroğlu da projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Özellikle Atatürk'ün izinde olan bir sanatçı olarak, Mehmet Akif Ersoy'un bize kattığı bu mücadele davasına, değerlere sahip çıktık. Tüm oyuncu arkadaşlarımın, emeği geçen herkesin eline sağlık. Umarım gişesi bol olur. İzleyicilerin kalbine dokunur" diye konuştu.

Oyuncu Murat Han da şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy'un ilk defa bir şekilde tanıtılması gerçekten ülkemiz adına çok önemli. İstiklal Marşı'nı çocukluktan beri okuyoruz, her zaman saygıyla. Ama kimse bunun arkasındaki o karakteri öğrenememişti. Bence bu filmle güzel bir yol açılmış oldu. Ben de bu filmde bugün hala denizcilik tarihinde çok önemli bir yeri olan, Osmanlı döneminde altıncı, Cumhuriyet döneminde TBMM birinci dönem Trabzon milletvekili Ali Şükrü'yü canlandırıyorum. Kendisi aynı zamanda Ersoy'un en yakın arkadaşı. Ona bütün konularda destek olan bir dostu. Böyle bir karakteri oynamak benim için de onur verici."

Oyuncu Hazım Körmükçü de anlamı büyük ve yıllar geçse de raflarda duracak, tekrar tekrar izlenecek bir filme imza attıkları değerlendirmesinde bulundu.

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad dergisinin katkısıyla oluşturulan "Akif" filminin çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapıldı.

Yapımcılığını HT Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi isimler yer alıyor.

Vizyona 24 Eylül'de girecek filmin konusu ise özetle şöyle:

"İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş için halkı bir araya getirir. Bu sırada işgal devletleri, Anadolu halkını Ankara yönetimine karşı kışkırtmak için İslam üzerinden propaganda yapar. Savaşta işlerini şansa bırakmak istemeyen işgal devletleri, Mustafa Kemal'i öldürme kararı alır ve bunun için Hintli Müslüman Mustafa Sagir görevlendirilir. Mustafa Kemal, işgal devletlerinin propagandasını engellemek ve halkın kurtuluş mücadelesine katılmasını artırmak için Mehmet Akif'i Ankara'ya çağırır. 13 yaşındaki oğluyla birlikte yola çıkan Mehmet Akif, Ankara'ya doğru ilerlerken başına birçok olay gelir. Yaşadıklarından, şahit olduklarından derinden etkilenen Mehmet Akif, bu süreçte İstiklal Marşı'nı yazmaya çalışır."