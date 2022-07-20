Akif Hamzaçebi: "İktidarımızda Vergi Reformu Yapacağız. İnsanlar Sabah Uyandığında Yeni Bir Vergiyle Karşılaşmayacak" - Son Dakika
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Akif Hamzaçebi: "İktidarımızda Vergi Reformu Yapacağız. İnsanlar Sabah Uyandığında Yeni Bir Vergiyle Karşılaşmayacak"

20.07.2022 15:06

CHP Ekonomi Masası üyesi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP iktidarında bir vergi reformunun yapılacağını belirterek, “İnsanlar sabah uyandığında yeni bir vergiyle karşılaşmayacak. Demokratik bir devlette herkes gelecekte nasıl bir vergi rejimi içinde yaşayacağını, hangi oranda vergi ödeyeceğini bilmek durumundadır” dedi.

CHP Ekonomi Masası üyesi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP iktidarında bir vergi reformunun yapılacağını belirterek, "İnsanlar sabah uyandığında yeni bir vergiyle karşılaşmayacak. Demokratik bir devlette herkes gelecekte nasıl bir vergi rejimi içinde yaşayacağını, hangi oranda vergi ödeyeceğini bilmek durumundadır" dedi.

CHP Ekonomi Masası'nın bugün gerçekleşen Elazığ programında konuşan İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP'nin iktidarında vergi adaletinin sağlanacağını belirtti. Hamzaçebi, vergi reformu hakkında şunları söyledi:

"MEVZUAT SAYDAM VE ŞEFFAF OLACAK"

"Bizim iktidarımızda bir vergi reformu yapacağız. Vergi reformumuzun dayandığı bir takım temel ilkeler var. Birincisi mevzuat saydam ve şeffaf olacak. Herkes nasıl bir vergi rejimine tabi olduğunu bilecek. Mükelleflere verilen görüşler gizli saklı olmayacak. Bunlar mükellefin ismi de gizlenmek suretiyle kamuoyuyla, meslek mensuplarıyla paylaşılacak. İkincisi öngörülebilir vergi yükü olacak. İnsanlar sabah uyandığında yeni bir vergiyle karşılaşmayacak. Demokratik bir devlette herkes gelecekte nasıl bir vergi rejimi içinde yaşayacağını, hangi oranda vergi ödeyeceğini bilmek durumundadır. Bizim reformumuzun ikinci temel ilkesi bu olacaktır.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA YENİ BİR VERGİ ASLA OLMAYACAK"

Avrupa Birliği İklim Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması var. 2050 yılında Karbon Nötr Avrupa hedefleniyor. Emisyon gazlarının azaldığı, küresel iklim değişikliğinin ortadan kalktığı, iklimdeki ısınmanın yavaşlatıldığı bir süreci bütün dünya gerçekleştirmek üzere bir araya geldi, iklim anlaşmaları imzalandı. Bu çerçevede bizim vergi sistemimizde birtakım dönüşümler yapmamız gerekiyor. Bunları 'Vergide Yeşil Dönüşüm' adı altında bir programla topladık, gerçekleştireceğiz. Bizim iktidarımızda yeni bir vergi asla olmayacak. Bu politikalarla bir vergi reformunun ilk adımını atacağız. Vergi reformunun en önemli ayağı, geniş bir vergi tabanı ve vergi adaleti. Vergi yükü bugün tüketicilerin, çalışanların omuzunda. Vatandaş yapmış olduğu alışverişte KDV, ÖTV ödüyor. Vergi gelirleri içerisinde bu iki verginin payına baktığımızda çok büyük bir ağırlık oluşturduğunu görüyoruz. Buda vergi adaletine aykırı.

"ENFLASYONA KARŞI MÜKELLEFİ KORUYAN BİR VERGİ SİSTEMİNİ KURACAĞIZ"

Kayıt dışı Türkiye'de çok yoğun. Kayıt dışılık belki bazı işletmeleri kısa vadede ayakta tutuyor gibi gözükebilir. Ama bu doğru değil. Kayıt dışı çalışan işletmeler asla büyüyemezler. Kayıt dışılığın nedeni de var. Kayıtlı olmanın maliyeti yüksek ise bu mükellef bu sistemde yaşayamaz. Vergi sistemi onu korumuyor. Dolayısıyla biz enflasyona karşı mükellefi koruyan bir vergi sistemini kuracağız. Böylece kayıt dışılığı önlemede ilk adımı atmış olacağız.

"KAYIT DIŞILIĞI TEŞVİK EDEN BU SİSTEMİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Kayıt dışılığı önlemede ikinci önemli adımımız istihdam üzerindeki vergi yükünü azaltmak olacak. Türkiye'de bugün işçi istihdam etmek pahalıdır. Asgari ücret vergi dışında bırakıldı ama bu yeterli değil. Sosyal güvenlik primleri, işsizlik sigortası primleri ve diğer primler var. Bunların toplamını dikkate aldığımızda istihdamın oldukça pahalı iş olduğunu görüyoruz. Biz istihdam üzerindeki vergi yükünü Türkiye'nin rekabet ettiği ülkelerle eşit seviyeye getirmek suretiyle istihdamda önemli bir avantaj yakalayacağız ve kayıt dışılığı teşvik eden bu sistemi ortadan kaldıracağız. İstihdam üzerindeki vergi ve sigorta primlerinin yüksekliği işletmeleri kayıt dışı istihdama yöneltiyor bu doğru değil bunu değiştireceğiz. Birçok adımdan oluşan bir vergi reformu paketimiz hazır zamanı geldiğinde bunu genel başkanımız bir program dahilinde bunu kamuoyuyla paylaşacak.

"TÜTÜN VE SİGARADAKİ VERGİ YÜKÜNÜN BİR KISMI VERGİ DEĞİL CEZADIR"

Türkiye dolaylı vergilerin çok yüksek olduğu bir ülke. Dolaylı vergilerin alt ayrımına baktığımızda burada alkollü içeceklerden, sigaradan ve otomobilden çok yüksek oranda vergi alındığını görürüz. Türkiye bir tütün ülkesi olmasına rağmen bugün Diyarbakır'da, Adıyaman'da yerli tütün korunmuyor tam tersine cezalandırılıyor ama sigara üzerinde de çok ağır bir vergi yükü var. Bu vergi yükünün bir kısmı vergi değil cezadır. 'Sigara içiyorsan, alkol tüketiyorsan bu cezayı öde.' Çünkü Türkiye gibi bu ürünlerde bu kadar ağır vergi yüküne sahip bir başka ülke yok. Alkoldeki ve sigaradaki verginin yüksekliği aynı zamanda diğer alanlarda vergi toplayamamış olmanın da bu yolla telafi edildiğini gösteriyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akif Hamzaçebi: "İktidarımızda Vergi Reformu Yapacağız. İnsanlar Sabah Uyandığında Yeni Bir Vergiyle Karşılaşmayacak" - Son Dakika
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