Akif Hamzaçebi Trabzon'da: "Göreve Geldiğimizde Türk Ekonomisini Ayağa Kaldırabilecek Kadrolarımız Var. Herkes Önünü Görecek"

ESRA NUR PERVAN

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Göreve geldiğimizde Türk ekonomisini ayağa kaldırabilecek kadrolarımız var. Herkes önünü görecek, kimse geleceğinden endişe etmeyecek. Her geçen gün insanlarımız ceplerine giren paranın gerçek değeriyle arttığını görecek, refahın yükseldiğini hissedecektir. Bunun için yollardayız. Bunu da başaracağız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Türkiye Ekonomisi Sorunlar ve Çözümler" konferansı için memleketi Trabzon'a geldi. Hamzaçebi, konferans öncesinde CHP Trabzon İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EKONOMİ KONUSUNDA AMAÇ MUTLULUKTUR"

Türkiye ekonomisinin 15 yıl geriye gittiğini ve vatandaşların ay sonunu düşündüğünü belirten Akif Hamzaçebi şöyle konuştu:

"İktidarların, ülkeyi yönetenlerin ekonomi konusundaki temel amacı halkın mutluluğunun artmasıdır. Böyle olmak zorundadır. Ekonomi politikaları halkın mutluluğunu ve refahını artırıyorsa, insanların geliri artıp geleceğe daha umutlu bakılıyorsa başarılıdır. Halk mutsuz ise, vatandaş ay sonunu getiremiyor ise, ulaşım fiyatları sürekli yükselmiş ise ekonomi politikaları başarısızdır. Şu anda Türkiye'de yaşanan tablo budur. Türkiye'de şu anda kişi başına düşen milli gelir on beş yıl öncesinin milli geliridir. Türkiye on beş yıl geriye gitmiştir. Halk on beş yılını kaybetmiştir. CHP olarak amacımız halkın mutluluğunu ve refahını artırmaktır. Halkın cebine giren parayı artırmak amacındayız. Milli gelirin daha fazla artmasını sağlamak düşüncesindeyiz. Bir Ekonomi Masası kurduk ve Türkiye'nin seksen bir ilini kapsayan ekonomi raporunu hazırlayacağız. Gittiğimiz illerde CHP iktidarında çözümlerin neler olduğunu da anlatıyoruz, nasıl bir ekonomik program uygulayacağımızın başlıklarını vatandaşla paylaşıyoruz Trabzon'da da ekonomi masasının bir mensubu olarak yine bunu yapacağız."

"MAZOT FİYATLARI SON 6 AYDA YÜZDE 250 ARTTI. BU DURUM BAŞARISIZ EKONOMİ POLİTİKASININ SONUCUDUR"

Akaryakıta gelen zamları vurgulayan Akif Hamzaçebi konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye şu anda milli gelirde 9 bin 500 dolar gelir seviyesindedir. Uygulanan ekonomi politikasının çıkışı yoktur, bu iktidardan bir çözüm beklenmemelidir. Keşke çözebilseler, sorunlar çözülse biz de mutlu oluruz ama çözemezler. Türk lirasının değer kaybettiği, benzin ve mazota her gün zam geldiği bir ekonomide geleceğin iyi olması mümkün değildir. Mazot fiyatı altı ayda yüzde 250 artmıştır. Benzin fiyatı aşağı yukarı yüzde 240 oranında artmıştır. Bu durum başarısız ekonomi politikasının sonucudur. Bunları düzelteceğiz. Bu sorunlar çözümsüz değildir ve ülkemizin kaynakları çok. Ülkemizin büyük bir potansiyeli ve büyük bir özel sektör gücü var. Kamu sektörü iyi yönetildiği takdirde, liyakate ve ehliyete önem verildiğinde işler yoluna girecektir. Kamuda değerli kadrolar var ancak maalesef mevcut iktidar döneminde partizan atamalarla bu isimler bir kenara itilmiştir. Bunları yeniden iş başına getireceğiz. Kamuda liyakate değil de lidere sadakate önem verirseniz sonuç bu olur."

"ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ ÇOK ZOR GEÇECEK"

Akif Hamzaçebi, erken seçim sorusuna ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan imkanı olsa önümüzdeki haziran ayına kadar seçime gitmemeyi düşünmüyor" diyerek cevap verdi ve şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde Türk ekonomisini ayağa kaldırabilecek kadrolarımız var. Herkes önünü görecek, kimse geleceğinden endişe etmeyecek. Her geçen gün insanlarımız ceplerine giren paranın gerçek değeriyle arttığını görecek, refahın yükseldiğini hissedecektir. Bunun için yollardayız. Bunu da başaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan imkanı olsa önümüzdeki Haziran ayına kadar seçime gitmemeyi düşünmüyor. Görevde olan bir Cumhurbaşkanı yetkisini süresinin sonuna kadar kullanmak ister. Ama bilse ki bugün seçim olsa iktidarı ve Cumhurbaşkanlığını kazanırım elbette erken seçime gitmenin yollarını ve çarelerini arar. Ancak şu anda bu çareyi aradığını görmüyorum. Şöyle de bir gerçek var ki ekonomide doların, benzinin, doğalgazın fiyatının her gün yükseldiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerle ilgili açıklaması ile enflasyonun yükseleceğini ve doların daha da değer kazanacağını düşünürsek önümüzdeki kış çok zor geçecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayına bile kalmadan seçimi bir ihtimal olarak kafasında değerlendirdiğini düşünüyorum. Ama seçimi ne zaman yaparlarsa yapsınlar bu iktidar kadrolarının seçimi kazanma şansı yoktur. Bu iktidarın Türkiye'ye bir şey verme imkanı kalmamıştır. Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'yi yönetiyorlar, bu sürenin sonunda Türkiye on beş yıl geriye gitmiştir."

"TRABZON'U AVRUPA YAZILIM BÖLGESİ YAPACAĞIZ"

Çay ve fındık üreticilerinin artık fiyatları takip etmekten yorulduğunu belirten Hamzaçebi şunları söyledi:

"Biz Trabzon'u ve Karadeniz Bölgesi'ni ülke ekonomisine katkı sunan çok önemli bir bölge olarak görüyoruz. Bir ilden yetişen siyasetçiler genellikle kulağa hoş gelen cümleler söylerler ancak sonra tercihler başka yerlere kaydırılır. Karadeniz illeri için fındık ve çay önemli ekonomi girdileridir. Bakıyoruz ki vatandaşımız fındık ve çay fiyatlarını takip etmekten yorulmuş durumda, insanımızı bu açmazdan inşallah kurtaracağız. Trabzon'u Avrupa'nın yazılım merkezi yapacağız. Bölge için büyük bir projemiz var. Duman yok, baca yok, çevreyi kirletme yok, yapılaşma yok, sadece yazlım yapacağız. Bu ülkede yetişen genç beyinleri bu işe tahsis edeceğiz. Bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Bun u teşvik edeceğiz ve Avrupa'nın yazılım merkezi haline geleceğiz. Üniversitemizdeki Teknopark'ı çok daha ileriye taşıyıp yazlım merkezi ile milyonlarca dolarlık bir geliri Trabzon ve Türkiye ekonomisi sağlayacaktır."