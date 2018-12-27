Son Dakika Haberleri: Akif'i Daha İyi Tanıtma Zamanımız Gelmiştir"

Akif'i Daha İyi Tanıtma Zamanımız Gelmiştir"

1 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda anma etkinliği düzenlendi.

Akif'i Daha İyi Tanıtma Zamanımız Gelmiştir
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda anma etkinliği düzenlendi.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB tarafından Taceddin Dergahı önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Ersoy için Taceddin Dergahı'nın çok değerli olduğunu, İstiklal Marşı'nın ve "Bülbül" şiirinin burada yazıldığını anımsattı.

Başkentte yaşayan vatandaşlar için de Taceddin Dergahı'nın önem arz ettiğini vurgulayan Arıcan, birliğin kurulduğundan beri Mehmet Akif Ersoy'u öncü kabul ederek, yolculuğuna onunla devam ettiğini söyledi.

Arıcan, birliğin kültür, fikir ve sanat hayatına katkılarının yanı sıra Ersoy'un vefat yılının resmi bir törenle anılmasını sağladığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Akif sadece Milli Mücadele sonunda elde edilen istiklalin şairi değildir. Akif herhangi bir şair de değildir. Akif coğrafyamız, ümmet, millet için değerimiz, mütefekkirimizdir. Bilgeliğimizin, irfanımızın, hikmetimizin en önemli münevveridir. Akif ile ilgili gelecek nesillere bir rol model, örnekler sunmak zorundayız. Filmler, çizgi filmler yapılmalıdır, hikayeler, romanlar artırılmalıdır. Bunun zamanı geldi, geçiyor. Akif ile ilgili eserleri farklı dillere, kültürlere çevirerek, Akif'i daha iyi tanıtma zamanımız gelmiştir."

"Zengin ve güçlü şiir kudreti ile milleti anlattı"

TYB Şeref Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan ise Ersoy'un çok zengin ve güçlü şiir kudreti ile milleti anlattığını vurguladı.

Doğan, "Mehmet Akif aslında bizim için bir kimlik şairi. Mehmet Akif, sürekli Batı'ya giden ve Batı ile son 200 yıldır mücadele, hesaplaşma içinde olan bir toplumun milli marşını yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, daha sonra Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:50 Kaynak: AA

Türkiye, Mehmet Akif Ersoy, Kültür Sanat
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