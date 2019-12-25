Akif'in anıları Çanakkale'de çocukluğunun geçtiği evde yaşatılıyor - Son Dakika
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Akif'in anıları Çanakkale'de çocukluğunun geçtiği evde yaşatılıyor

6 saat önce

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un anıları, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evde yaşatılıyor.

Akif'in anıları Çanakkale'de çocukluğunun geçtiği evde yaşatılıyor, System.String[]

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un anıları, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evde yaşatılıyor.

Buhara'dan Anadolu'ya gelen bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım ile medrese hocalarından Kosova doğumlu Mehmet Tahir Efendi'nin çocuğu olarak 1873 yılında dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy, yüzmeyi, güreş yapmayı öğrendiği Bayramiç'te hafızlığa da ilk adımlarını attı. Akif, 11 yaşına kadar ikamet ettiği Bayramiç'ten, Karşıyaka Camisi'nde görev yapan babasının tayininin çıkması nedeniyle ailesi ile İstanbul'a göç etti. Ailenin yaşadığı ev ise Bayramiç Belediyesi tarafından satın alınarak Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ ile hazırlanan protokol kapsamında 2016'da yeniden inşa edildi. İki katlı bu ev, Akif'in anılarının yaşatılması amacıyla müzeye dönüştürüldü.

Haftanın 7 günü ziyaretçilerini ağırlayan Mehmet Akif Ersoy Evi'nin giriş katında Emine Şerife Hanım'ın masa başında oturduğu anı simgeleyen bal mumu heykeli bulunuyor. Müzenin ikinci katında ise Mehmet Tahir Efendi'nin sedirde oturduğu an ile Mehmet Akif Ersoy'un 11 yaşındaki hali canlandırılıyor. Ayrıca bu kattaki özel odada Akif'in, çalışma masası başında yazdığı yazılarını kontrol edip gazete okumasına ilişkin canlandırma yer alıyor. Nüfus cüzdanının büyük boy basılı halinin bulunduğu masanın diğer köşesinde ise Ersoy'un 1911-1933 yıllarında yayımladığı 7 şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren "Safahat" adlı eseri görülüyor.

Akif'i anlatan yüzlerce kitabın yanı sıra kendisine ait çok sayıda fotoğraf ile ilk kez milletvekili olduğu gün çektirdiği orijinal vesikalık fotoğrafının da yer aldığı müzenin diğer bölümlerinde, ilçede yaşayanların getirdiği çok sayıda antika eşya ziyaretçileri karşılıyor.

Müzenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, müzenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç'in önceki dönem belediye başkanları ve İÇDAŞ yetkililerinin müzenin oluşumunda büyük emek harcadığını belirten Uygun, "Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Müze yaklaşık 3 yılda 55 bin ziyaretçi aldı. Bu bizim için çok önemli. İlçemizin tanıtımı için çok önemli. Mehmet Akif Ersoy ülkede çok büyük bir değer. Bu değer, hemşehrimiz olduğu için biz hepimiz gururluyuz." dedi.

Uygun, 20-27 Aralık tarihlerinin, bu yıl ilk kez "Mehmet Akif Ersoy Haftası" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Tüm ilçe halkının bu durumdan büyük heyecan duyduğunu dile getiren Uygun, "Ben çok keyifli olacağına inanıyorum. Bayramiç halkı için de keyifli olacağına inanıyorum. Devamlılığı da mutlaka çok önemli. İlçemizi turizm anlamında tanıtmak bakımından Bayramiç Belediyesi olarak devamlı bu müzeyi, bu eseri devamlı koruyor olacağız. Bayramiç için hayırlısı olsun. Devamı inşallah güzel olur." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Bayramiç, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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