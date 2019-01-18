Son Dakika Haberleri: Akif'in Ölümüne Neden Olan Sürücü, Far Parçalarından Yakalandı

Akif'in Ölümüne Neden Olan Sürücü, Far Parçalarından Yakalandı

1 saat önce

ADANA'da refüjde ölü bulunun Akif Akın'a (21) otomobil çarptığı belirlendi.

Akif'in Ölümüne Neden Olan Sürücü, Far Parçalarından Yakalandı, System.String[]
ADANA'da refüjde ölü bulunun Akif Akın'a (21) otomobil çarptığı belirlendi.  Polis, olay yerindeki far parçalarından model ve markasını belirlediği aracın sürücüsünü yakalayıp, gözaltına aldı.

Adana'da oturan Akın ailesinin 3 oğlundan en küçüğü Akif Akın, 8 Ocak günü evden çıktı, ancak dönmedi. Aile tüm aramalara karşın Akif Akın'a ulaşamayınca, polise başvurdu. 10 Ocak günü sabah saatlerinde Adana- Osmaniye D-400 karayolu kenarında temizlik yapan işçiler, refüjde ceset buldu. Çağırılan polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Akif Akın olduğu tespit edildi. 

Akın'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, vücudunda çarpmaya bağlı kırıklar olduğu saptandı. Ayrıca olay yerinde de far parçaları bulundu. Akın'a aracın çarpmış olabileceği üzerinde duran polis, far parçalarının ait olduğu aracın marka ve modeli üzerinde araştırma yaptı. D-400 karayolu üzerindeki Mobese ve iş yerlerine ait 400 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, aracı tespit ederek, sahibine ulaştı. Otomobil sürücü H.D., evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için  Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen H.D., gazetecilere, "Yolda ilerlerken bir şeye çarptığımı fark ettim. Aracımı kenara çekip etrafıma baktım, fakat bir şey göremedim. Daha sonra olay yerinden ayrıldım" dedi.

H.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:17 Kaynak: DHA

Polis, Adana, Güncel
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