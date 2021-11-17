Akif'in şiirleri uluslararası yarışma için bestelenecek - Son Dakika

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) tarafından, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'taki şiirlerinden bestelenen eserlerin katılımıyla uluslararası yarışma düzenleyecek.

HBV, TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 2021'in İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen "Uluslararası 'Safahat'tan Besteler' Beste Yarışması"na 26 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Bestecilerin en fazla iki eserle katılabileceği yarışma için "www.safahattanbesteler.com/basvur.html" internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

Birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek yarışmada, 5 mansiyon ödülü sahibi de 7'şer bin lira ödül alacak.

Kazanan eserlerin ilanı 3 Aralık 2021'de yapılacak.

"Güftelerin, Safahat'taki şiirlerden seçilmesi gerekiyor"

HBV Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla beste yarışmasının düzenlendiğini söyledi.

Hatipoğlu, "Yarışmayla, İstiklal Marşı'nın söz yazarı Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasının özü olan şiirlerinin, gelecek nesillere aktarılmasına vesile olarak bestelenmiş nitelikli yeni eserlerin kazandırılması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Bestelenecek eserlerin güftelerinin Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" isimli eserinde yer alan şiirlerden seçilmesi gerektiğini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Eserler makam, usul, form, nağme-söz, anlatım, estetik yönlerinden Türk müziği kültürünün tarihsel akışı ile uyumlu olmalıdır. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, TRT veya diğer hiçbir yayın kurumunun repertuvarına girmemiş, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, kaset, CD, VCD, DVD, MP3 ve benzeri hiçbir üründe yer almamış ve özel-resmi hiçbir radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yayınlanmamış, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gerekir."

"Taklit niteliğinde benzerlik göstermemeli"

Hatipoğlu, gönderilecek eserlerde aranacak nitelikler arasında ulusal ya da uluslararası eserlerle taklit niteliğinde benzerlik göstermemesi şartının bulunduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Seçici kurul öncelikle nitelikli bestekar, icracı akademisyenler ile topluma mal olmuş alanında uzman şahsiyetlerden olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Yarışmaya bugüne kadar 50'nin üzerinde beste ile katılan birçok bestekar var. Yarışma takviminde belirtildiği üzere son gün 19 Kasım ancak yoğun talep üzerine yarışma takviminde bir haftalık bir güncelleme yapılacak. Dolayısıyla son başvuru tarihi 26 Kasım 2021 olarak değiştirildi."

Ersoy'un şiirlerinde büyük bir birikim ve hissiyat olduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, "Şair, küçük yaşlardan itibaren divan edebiyatı geleneğiyle yetişmiş, şiirlerini mana zenginliğiyle kaleme almıştır. Bu sebepten yapılacak bestelerin Akif'in ismine ve ruhuna yakışır olması gerekmektedir. Şair, aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamış, şiirlerinde ritim duygusuna önem vermiştir. Dolayısıyla bestekarların, Akif'in şiirlerinde var olan manayı ortaya koyabilmeleri için Türk müziğinin iki önemli unsuru olan makam ve usul unsurlarını çok nitelikli bir biçimimde kullanmaları gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.