Akif Manaf'ın Yeni Kitabı "Hırs"
2 saat önce
Dahi Yayıncılık, yayıncılık sektöründe kazandığı tecrübe ile yazarlara ve yazar olmak isteyenlere, yazarlık yolculuğunda danışmanlık yaparken yeni yazarların heyecanını paylaşmaya devam ediyor.
Tarihi çok eskilere dayanan yazın ve matbaa geleneği ile dinamik, yenilikçi kadrosunu buluşturan Dahi Yayıncılık, Akif Manaf'ın merakla beklenen yeni kitabı; "Hırs"ı yayınladı.
Hırsı tutkulu, sonu gelmeyen bir arzu olarak tanımlayan ünlü yazar bu kitabında hırsın aşılırsa, dünyanın tamamen farklı bir yere dönüşeceğinin altını çiziyor. Manaf; "İnsanlar hırsı aşarak değişmek zorundalar." diyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:31 Kaynak: Bültenler
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