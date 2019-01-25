Akif Manaf'ın Yeni Kitabı "Hırs"

Tarihi çok eskilere dayanan yazın ve matbaa geleneği ile dinamik, yenilikçi kadrosunu buluşturan Dahi Yayıncılık, Akif Manaf'ın merakla beklenen yeni kitabı; "Hırs"ı yayınladı.

Hırsı tutkulu, sonu gelmeyen bir arzu olarak tanımlayan ünlü yazar bu kitabında hırsın aşılırsa, dünyanın tamamen farklı bir yere dönüşeceğinin altını çiziyor. Manaf; "İnsanlar hırsı aşarak değişmek zorundalar." diyor.