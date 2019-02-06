Akif Yener Radyo-Tv 264 E Konuk Oldu

Merak edilen sorunları cevaplandırdı

Yapımcının zor ve keskin sorularına sanatçı Akif Yener; birbirinden farklı ve yıllardır herkesin merak ettiği konularda ilk kez bu kadar detaylı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yener, Sakarya ve Sakaryaspor için yaptığım marşlarla gurur duyuyorum. Bir yandan da bu şehrin imkânlarını kullanıp sabote eden daha çok bürokrasi içinde yer alan küçük ama güçleri olan kişilerin engellemeleriyle yıllardır uğraşıyorum. Yanımda gibi görünüp nezaketi asla elden bırakmayıp, sonra aksine hareket ediyorlar genelde. Yüzümü güldürdükleri pek azdır. Ayrıca bu kişilerle, hatta hiç kimseyle husumetim yok. Sakarya aşığı gibi görünen bu kişiler Sakarya yâda Sakaryaspor için bir şey üretme yoksa önünü keseriz, albümler yaparsan seni engelleriz, konser verdirtmeyiz ve para kazandırmayız mantığında hareket ediyorlar. Türkiye de milyonlarca kişi ulusal ve yerel Tv ve Radyo istasyonlarında vs ve konserlerimde benim bu şehir için yaptığım marşları büyük ilgi ve sevgiyle dinledi. Bu sevgi nesilden nesile yaklaşık 25 yıldır devam ediyor. Maddi kazanç imkânlarımın ve üretmemin kısıtlandığı memleketimde manen çok zengin bir insan olduğumu ve beni seven, bu günlere getiren sevenlerime huzurlarınızda sonsuz teşekkür etmek istediğimi de ayrıca ifade etmek isterim. Önümü kesen insanları Allah a havale ediyor, bir gün beni anlamaları ve Sakarya için üreten kişilere destek vermeleri için dua ediyorum. Günün 8-10 saatini müziğin içinde geçiriyorum, imkânlar çerçevesinde yeni projeler ve sanatsal çalışmalarım devam ediyor. Vatanıma, milletime ve öz değerlerime bağlı bir sanatçı olarak üretmeye devam edeceğim diyerek 5 şarkıdan oluşan Maxi sıngle albümünü program yapımcısı İlhan Okşil e Radyo-Tv 264 adına takdim ederek, keyifli ve anlamlı program için teşekkür etti.